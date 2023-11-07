Bezvēsts.lv опубликовал фотографии с операции по поиску пропавшей Анны Янсоне

В Bolt Drive пояснили, что первый запрос от Госполиции представитель Bolt Drive получил 2 ноября примерно в 3:00. Конкретный запрос касался возможных поездок на такси.

Следующий уточненный запрос от Госполиции представитель Bolt Drive получил в 8:00 тех же суток. Он касался уже конкретно автомобиля Bolt Drive.

Представители Bolt Drive отмечают, что информация и данные GPS о конкретном автомобиле были переданы незамедлительно.

В компании подчеркивают, что для оперативного круглосуточного общения с полицией Bolt Drive имеет свой специальный номер телефона и именно им воспользовалась Госполиция и в этом случае.

Кроме того, представители компании заверяют, что детально рассмотрят эту ситуацию, чтобы сделать выводы и создать еще более широкий и прямой механизм сотрудничества с ответственными учреждениями страны в случаях, когда данные Bolt Drive при определенных условиях могут помочь в работе учреждений.

"Мы глубоко потрясены произошедшим и выражаем глубочайшие соболезнования близким", - отметили представители Bolt Drive.

Отец умершего младенца рассказал в соцсетях, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, в том числе посещала врачей и принимала рецептурные препараты. Очевидно, в роковой день она покинула дом, не сказав мужу об этом. После этого он безуспешно пытался установить местонахождение женщины и ребенка.