Командующий НВС Калниньш: бюджет следующего года обещает развитие

Он отметил, что бюджет следующего года призван улучшить ситуацию в НВС, обеспечить новые возможности и подготовку специалистов.

"Это позволит нам чувствовать себя гораздо безопаснее", - сказал Калниньш.

Говоря о текущей ситуации с численностью военнослужащих, он отметил, что в этом году ситуация намного лучше. В регулярные войска набрано более 500 человек, а также введена служба государственной обороны (СГО).

Министерство обороны назвало главными задачами бюджета на 2024 год продолжение введения СГО, программу подготовки служащих запаса, развитие таких приоритетных направлений, как ракетная артиллерия, многоуровневая ПВО, береговая оборона, беспилотные системы и др.

В число приоритетных задач на следующий год также входит содействие увеличению боевой группы НАТО до уровня бригады в тесной связи с развитием полигона "Селия".