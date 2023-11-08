Рига может! Как жители Саркандаугавы реализуют идею "красного тоннеля"

Как ассоциация мы полностью открыты для видения и предложений жителей и художников относительно возможностей искусства на улицах Саркандаугавы, каждая аргументированная инициатива очень приветствуется.

- Каковы ожидаемые будущие выгоды от реализации проекта?

- Время и отзывы самих жителей покажут, насколько этот проект достиг желаемого результата.

Мы рады, что уже сейчас в тоннеле стало светлее, поскольку муниципальное агентство города Риги Rīgas gaisma установило более яркое освещение - этот арт-проект стимулировал улучшить и этот аспект.

Надеемся, что муниципалитет услышит просьбу не только нашего общества, но и других жителей Саркандаугавы поставить в тоннеле камеру наблюдения.

Реализация этого проекта также попала в десятку по срокам: прямо сейчас рядом с тоннелем идут завершающие работы по строительству новой железнодорожной станции Dauderi. Таким образом, окрестности тоннеля приобретут во многом новые черты и функциональное значение.

- Что бы вы посоветовали тем, кто еще не может собраться участвовать в конкурсе?

- Самое главное - тщательно подумать о потребностях вашего окружения. На Саркандаугаве много потребностей. Наверняка у этой идеи тоннельных преобразований были и будут скептики: мол, "местные "художники" быстро все испортят", "какой смысл в таком искусстве?", "пустая трата денег", "можно было вложиться во что-нибудь материальное - сквер или парк" и т. д. Разногласия будут всегда, особенно по такому неуловимому предмету, как искусство.