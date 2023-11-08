Рига может! Как жители Саркандаугавы реализуют идею "красного тоннеля"

В кампании общественного участия "Сделай свой город лучше", организованной Mežpils alus в прошлом году, проект, представленный активистами из Саркандаугавы, был признан одним из трех победителей, получив 10 000 евро финансирования на реализацию идеи. В беседе с представителем Общества развития Саркандаугавы Линдой Вейсой мы узнали больше о том, как реализуется проект.
- Как появилась идея участвовать в конкурсе?
- Идея возникла еще два года назад на одном из собраний Общества развития Саркандаугавы, на котором мы обсуждали, что и где хотим улучшить - в том числе в художественном плане. Тогда идея осталась лишь на уровне мысли из-за отсутствия финансирования. В ноябре, просматривая одно видео на YouTube, я случайно увидела приглашение на конкурс Mežpils alus и сразу поняла, что это реальная возможность для преобразования тоннеля.
- Какой была ваша задумка?
- Идея нашего проекта - раскрасить пешеходный тоннель на улице Лимбажу, 8, в рижском районе Саркандаугава - под железнодорожными путями - в стиле стрит-арта.
Мы давно хотели создать в Риге еще одну крутую достопримечательность стрит-арта, поэтому этот конкурс показался отличной возможностью нашей идее стать реальностью.
Мотив рисунков создан на основе опроса жителей об ассоциациях к словам "красный" и "Саркандаугава". Вдохновленный полученными ответами, художник Дайнис Руденс обыграл эту тему со своей художественной точки зрения. Именно в этом тоннеле будет восстановлено в новом виде любимое многими жителями, но утраченное в результате реконструкции парка Даудеру красное граффити Дайниса "Саркандаугава".
- Какую проблему этот проект должен был решить?
- До весны этого года, когда был открыт долгожданный путепровод Даудерсалы, в нашем районе был только один тоннель - этот, который мы подали на тендер. С одной стороны от него находится проспект Виестура с девятиэтажными домами и двумя детскими садами на красивой, зеленой территории, а с другой - кипит активная жизнь центра Саркандаугавы. Рядом с тоннелем расположен детско-юношеский центр Laimīte и его спортивный центр, поэтому тоннель находится в зоне активного пешеходного потока.
Видя, что большая часть пешеходов избегает ходить через тоннель, а предпочитает идти прямо по железнодорожным путям, заботясь о безопасности жителей и их благополучии, мы хотели этот тоннель сделать максимально привлекательным.
Активисты нашего общества не могут перестроить тоннель так, чтобы он больше не имел неудобную и небезопасную форму буквы L, но мы верим, что визуальные изменения и цветовые эффекты также улучшат атмосферу этого объекта.
- Сколько еще осталось от замысла до реализации?
- Ключом к реализации проекта было четкое определение пожеланий и целей в тендерной заявке. Если бы этого не было сделано, я уверена, что наша идея не вошла бы в тройку поддерживаемых проектов.
Получив финансирование, следующим этапом было найти художника, который согласился бы работать над реализацией этого проекта на открытой площадке, поскольку основной целью проекта является новое открытое арт-пространство - место, которое позитивно возвышает и улучшает окружающую среду, в данном случае - тоннель.
В настоящее время ведутся заключительные работы по подготовке стен тоннеля к покраске. Вполне возможно, что к моменту публикации этой статьи тоннель уже будет полностью визуально преображен и раскрашен в новые цвета.
- Что было самым сложным в процессе реализации проекта?
- Самым сложным было соблюдение сроков, установленных нами же. Непредсказуемые ситуации в жизни часто оказывают неожиданное влияние на наши планы, но дисциплина - основа успеха, а соблюдение сроков создает ощущение ясности, стабильности и безопасности для всех участников проекта.
Отличным сравнением, особенно в работе всех проектов, является эффект домино - как только сбивается один элемент, его влияние ощущают все остальные.
Чтобы избежать данного сценария, в основе всего - взаимная коммуникация всех лиц, участвующих в проекте. Единая, стратегическая, динамичная. Способность эффективно общаться - это фундаментальное искусство, которому нам всем нужно учиться на протяжении всей жизни.
- Как работа по воплощению общего проекта повлияла на вашу общину?
- Я считаю, что Саркандаугава из всех районов Риги особенно подходит для развития уличного искусства, вижу позитивное направление и энтузиазм. Фреска девочки на улице Приежу, первая открытая легальная стена с граффити в творческом квартале Provodņiks, расписные книжные обменники Агии Стаки, Sarkandaugavas simbolu mozaīka, этот "красный тоннель"…
Не только я лично, но еще и другие активисты Общества развития Саркандаугавы видят в нашем месте жительства огромный потенциал публичного уличного искусства. Мы уже работаем над уникальными проектами и с нетерпением ждем их реализации.
Как ассоциация мы полностью открыты для видения и предложений жителей и художников относительно возможностей искусства на улицах Саркандаугавы, каждая аргументированная инициатива очень приветствуется.
- Каковы ожидаемые будущие выгоды от реализации проекта?
- Время и отзывы самих жителей покажут, насколько этот проект достиг желаемого результата.
Мы рады, что уже сейчас в тоннеле стало светлее, поскольку муниципальное агентство города Риги Rīgas gaisma установило более яркое освещение - этот арт-проект стимулировал улучшить и этот аспект.
Надеемся, что муниципалитет услышит просьбу не только нашего общества, но и других жителей Саркандаугавы поставить в тоннеле камеру наблюдения.
Реализация этого проекта также попала в десятку по срокам: прямо сейчас рядом с тоннелем идут завершающие работы по строительству новой железнодорожной станции Dauderi. Таким образом, окрестности тоннеля приобретут во многом новые черты и функциональное значение.
- Что бы вы посоветовали тем, кто еще не может собраться участвовать в конкурсе?
- Самое главное - тщательно подумать о потребностях вашего окружения. На Саркандаугаве много потребностей. Наверняка у этой идеи тоннельных преобразований были и будут скептики: мол, "местные "художники" быстро все испортят", "какой смысл в таком искусстве?", "пустая трата денег", "можно было вложиться во что-нибудь материальное - сквер или парк" и т. д. Разногласия будут всегда, особенно по такому неуловимому предмету, как искусство.
Всем, кто обеспокоен состоянием окружающей среды за пределами своего дома, я рекомендую вступить в ассоциацию жителей своего района или в другую неправительственную организацию по интересам.
В сообществе есть поддержка, а также взгляд со стороны, потому что идея, которая вам пришла в голову, может не получить большой поддержки у окружающих вас людей. Но я призываю тех, кто хочет подать индивидуальную заявку на участие в конкурсе этого года, набраться смелости и поверить в свою идею. Если цель значима и действительно улучшает состояние окружающей среды, то идея станет реальностью!
Галерея: "Красный тоннель" Саркандаугавы до и в процессе преобразования
***
И ты можешь сделать свой город красивее. Приглашаем всех желающих подать свой проект на официальном сайте Mežpils до 30 ноября. Три из заявленных проектов получат финансирование в размере до 10 000 евро на реализацию своих идей. Кто знает, возможно, это будешь именно ты!
Для вдохновения здесь можно посмотреть три реализованных проекта "Сделай свой город лучше - 2022", которые получили финансирование, участвуя в конкурсе прошлого года.
Статья вышла в сотрудничестве с Mežpils alus.