ЕС может начать переговоры с Украиной и Молдовой в 2024 году

Европейская комиссия (ЕК) намерена рекомендовать начать переговоры о приеме Украины и Молдовы в состав Европейского Союза, но при условии, что обе страны выполнят оставшиеся требования, сообщило в понедельник, 6 ноября, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных представителей ЕС. Как отмечает агентство, это означает, что официальные переговоры с Киевом и Кишиневом о присоединении к Евросоюзу могут начаться уже в 2024 году.

В среду, 8 ноября, Еврокомиссия представит очередной доклад о прогрессе, достигнутом Украиной и Молдовой на пути к получению статуса кандидатов в ЕС - по семи пунктам, выполнения которых от них требует Брюссель. На основании этого доклада главы государств и правительств 27 государств Евросоюза на саммите в декабре примут решение о целесообразности начала переговоров с Киевом и Кишиневом о вступлении в ЕС.