Подкомиссия Сейма: продажа алкоголя по воскресеньям и праздникам только до 15:00

Также поддержана идея запретить продажу алкоголя в будние дни и по субботам с 20:00 до 10:00, сделав исключение для мелких производителей пива и вина.

В настоящее время закон запрещает розничную продажу алкоголя с 22 часов до 8 часов утра, за исключением мест, где алкоголь продается на разлив для потребления на месте.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульскис приветствовал ограничение времени продажи. Судя по исследованиям, проведенным в ряде стран, это один из наиболее эффективных способов снижения потребления алкоголя в стране. Особенно он приветствует ограничение вечерних часов торговли.

Алкогольная отрасль, напротив, не поддерживает ограничение часов торговли, так как это повлияет на конкуренцию и будет способствовать росту нелегального рынка.