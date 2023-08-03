С 20 лет и до 20:00! В Латвии планируют ввести ограничения на продажу алкоголя

Он считает, что проблема заключается в культуре потребления алкоголя: "Но культура потребления не меняется с ограничениями или без. Она меняется с образованием, и это требует времени".

Опыт Литвы

Сокращение времени продажи алкогольных напитков - это не новый опыт для Балтии. Например, такие ограничения уже давно работают в Литве.

В 2018 году в Литве были значительно ужесточены законы о контроле за оборотом алкоголя: время продажи алкоголя было сокращено с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 15:00.

Одновременно был повышен возраст употребления алкоголя - его можно покупать с 20 лет, а любая реклама алкоголя была запрещена.

После этого решения в Литве по воскресеньям и понедельникам снизилась смертность среди мужчин, свидетельствуют данные исследования 2023 года, проведенного старшим сотрудником Литовского университета наук о здоровье Даумантасом Штумбрисом, пишет BNS.

По его словам, ограничения на торговлю алкоголем повлияли на снижение смертности.

"Результаты исследования показали, что ранее повышенный уровень смертности в воскресенье и понедельник значительно снизился или уже не имел такого большого скачка. Это может быть связано и с другими факторами, поскольку люди умирают в понедельник и от болезней системы кровообращения, но однозначно это также связано с алкоголем", - сказал Штумбрис в интервью радиостанции LRT.

Исследование, проведенное им и другими учеными и опубликованное в июле, было направлено на то, чтобы выяснить, как изменилась смертность мужчин в Литве в будние дни после введения временных ограничений на продажу алкоголя. Результаты исследования показывают, что к 2018 году зафиксированный пик мужской смертности по воскресеньям снизился до средненедельного уровня, при этом такая же тенденция наблюдалась и по понедельникам.

Ориентируясь на опыт Литвы, Министерство здравоохранения Латвии надеется улучшить ситуацию с потреблением алкоголя и в нашей стране.

Астрида Стирна считает, что нельзя медлить с ограничением доступности алкоголя. Легкая доступность спиртного, реклама и возможность купить алкогольные напитки в интернете только способствуют потреблению алкоголя, подчеркивает она.