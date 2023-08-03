С 20 лет и до 20:00! В Латвии планируют ввести ограничения на продажу алкоголя

Латвия находится на первом месте в Европе по количеству потребляемого алкоголя, а в больницах резко увеличивается число пациентов в тяжелом алкогольном опьянении. Министерство здравоохранения твердо решило бороться с употреблением алкоголя в стране и готовит новые ограничения по продаже спиртных напитков.
Растет количество пьяных пациентов
В стране нужно как можно быстрее ввести строгие ограничения по продаже алкоголя, считают в Министерстве здравоохранения. Такое же мнение высказывают представители Рижского центра психиатрии и наркологии, сообщает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv.
Руководитель Рижского центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна отмечает, что число случаев, когда пациентов доставляет в наркологический центр Служба неотложной медицинской помощи, резко возросло.
"Мы видим увеличение как числа пациентов, проходящих лечение, так и числа пациентов, доставленных в отделение скорой помощи с алкогольным психозом или тяжелой алкогольной абстиненцией. Число пациентов растет с каждым годом", - говорит она.
Ранее передаче Panorāma на LTV Стирна рассказала, что средний возраст пациентов, попадающих в больницу - 20-35 лет.
Как сообщало Министерство здравоохранения, в 2020 году в Латвии было зарегистрировано самое высокое абсолютное потребление алкоголя в обществе среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 12,1 л на одного жителя. В свою очередь, в 2021 году этот показатель продолжал расти.
Ужесточат правила продажи алкоголя
Чтобы бороться с активным употреблением алкоголя в стране, Минздрав подготовил новые поправки к Закону об обороте алкогольных напитков. Поправки подразумевают снижение доступности алкогольных напитков. Они уже разработаны и осенью будут рассмотрены Сеймом во втором чтении.
Правила устанавливают, что алкогольные напитки теперь можно будет покупать с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - до 15:00.
Кроме того, поправки предполагают разрешить продажу спиртного только с 20 лет, а также запретить продажу алкоголя на заправках.
Одним из авторов новых поправок была председатель ответственной комиссии Сейма Инга Берзиня.
"Конечно, всегда можно спорить о том, являются ли ограничения самым эффективным способом, но, как отмечает Всемирная организация здравоохранения, это эффективный способ, и одно из первых, что следует сделать - ужесточить разного рода ограничения на доступность, покупку и рекламу алкоголя. И надо сказать, что имеются также исследования, которые показывают влияние ограничений на часы торговли и на употребление, и на госпитализацию, и на преступность", - пояснила она.
Берзиня признала, что принятие поправок будет сложным, но не невозможным. С этим согласилось и Министерство здравоохранения, пишет Rus.LSM.
Мнение отрасли
В Ассоциации алкогольной отрасли сомневаются в целесообразности новых ограничений.
"Мы скорее против. Мы считаем, что главная беда в том, что не сделаны выводы по итогам прошлых ограничений. Мы говорим, что все плохо, и нужны новые, потому что прежние уже не работают", - говорит передаче "Сегодня вечером" исполнительный директор ассоциации Давис Витолс.
Он считает, что проблема заключается в культуре потребления алкоголя: "Но культура потребления не меняется с ограничениями или без. Она меняется с образованием, и это требует времени".
Опыт Литвы
Сокращение времени продажи алкогольных напитков - это не новый опыт для Балтии. Например, такие ограничения уже давно работают в Литве.
В 2018 году в Литве были значительно ужесточены законы о контроле за оборотом алкоголя: время продажи алкоголя было сокращено с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 15:00.
Одновременно был повышен возраст употребления алкоголя - его можно покупать с 20 лет, а любая реклама алкоголя была запрещена.
После этого решения в Литве по воскресеньям и понедельникам снизилась смертность среди мужчин, свидетельствуют данные исследования 2023 года, проведенного старшим сотрудником Литовского университета наук о здоровье Даумантасом Штумбрисом, пишет BNS.
По его словам, ограничения на торговлю алкоголем повлияли на снижение смертности.
"Результаты исследования показали, что ранее повышенный уровень смертности в воскресенье и понедельник значительно снизился или уже не имел такого большого скачка. Это может быть связано и с другими факторами, поскольку люди умирают в понедельник и от болезней системы кровообращения, но однозначно это также связано с алкоголем", - сказал Штумбрис в интервью радиостанции LRT.
Исследование, проведенное им и другими учеными и опубликованное в июле, было направлено на то, чтобы выяснить, как изменилась смертность мужчин в Литве в будние дни после введения временных ограничений на продажу алкоголя. Результаты исследования показывают, что к 2018 году зафиксированный пик мужской смертности по воскресеньям снизился до средненедельного уровня, при этом такая же тенденция наблюдалась и по понедельникам.
Ориентируясь на опыт Литвы, Министерство здравоохранения Латвии надеется улучшить ситуацию с потреблением алкоголя и в нашей стране.
Астрида Стирна считает, что нельзя медлить с ограничением доступности алкоголя. Легкая доступность спиртного, реклама и возможность купить алкогольные напитки в интернете только способствуют потреблению алкоголя, подчеркивает она.
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