Министр обороны Израиля: Войска ЦАХАЛ зашли в "сердце Газы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигла центра города Газа, заявил израильский министр обороны Йоав Галант. "Мы находимся в самом сердце города Газа", - указал он во вторник, 7 октября, спустя ровно месяц после беспрецедентной по масштабам атаки террористической группировки ХАМАС.

По словам Галанта, Газа является "крупнейшей базой террористов, когда-либо созданной в мире". Он подчеркнул, что пока в Израиль не вернутся заложники, "не может быть "прекращения огня по гуманитарным причинам".

К временному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа Израиль призывают целый ряд государств, а также ООН. 7 ноября с таким призывом выступиламинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Важно дать понять, что борьба ведется против террористической организации ХАМАС, а не против мирных палестинцев, она перед встречей "Группы семи" (G7) в Токио. При этом США и Германия по-прежнему исключают возможность полного прекращения огня в Газе, поскольку это позволило бы ХАМАС перегруппироваться.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.