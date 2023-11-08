Видео ⟩ Rail Baltica: в среду открывается новая дорога в/из Рижского аэропорта

Представители EDzL говорят, что во время строительства водители могли периодически пользоваться новыми дорогами отдельно, но со второй половины дня 8 ноября этого года они будут открыты для движения как единая дорожная система.

Маршрут в аэропорт будет проходить по дороге L1, которая начинается сразу после регулируемого перекрестка, предоставляя водителям прямой доступ к терминалам аэропорта и долгосрочным парковкам P3 и P4. Движение из аэропорта в Ригу будет идти прямо по новой дороге L2.

Видео: Новая дорога в/из Рижского аэропорта

Обе новые дороги построены с двумя полосами движения в каждом направлении, чтобы повысить безопасность и обеспечить плавность движения транспорта. Ожидается, что такое стратегическое планирование позволит устранить пробки.

Как сообщалось, исполнителем строительства железнодорожной станции проекта Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры в аэропорту "Рига" является компания B.S.L. Infra. В объединение входят австрийская компания Swietelsky и латвийские строительные компании - дорожно-строительная SIA Binders и AS LNK Industries.

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Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Первоначально ожидалось, что расходы на строительство Rail Baltica достигнут 5,8 млрд евро, однако участвующие стороны неоднократно заявляли, что они существенно выросли. Часть расходов покроют средства ЕС. Rail Baltica планируется открыть последовательно поэтапно в период с 2028 по 2030 год.

81-85% финансирования этого проекта обеспечивается инструментом ЕС по подключению инфраструктуры, а оставшаяся часть обеспечивается средствами латвийского госбюджета. Получателем поддержки ЕС и исполнителем проекта является Министерство транспорта.