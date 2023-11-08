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Фактомат ⟩ Правда ли, что из-за нехватки солдат Украина призывает на службу всех женщин 18-60 лет?

TVNET rus.tvnet.lv
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Правда ли, что из-за нехватки солдат Украина стала призывать на службу всех женщин 18-60 лет?
Правда ли, что из-за нехватки солдат Украина стала призывать на службу всех женщин 18-60 лет? Фото: SIPA/Scanpix

В августе официальные лица США подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года были убиты по меньшей мере 70 000 украинских солдат, а от 100 000 до 120 000 - ранены. Ежедневная газета The New York Times в том же месяце заявила, что потери в живой силе Украины частично вызваны ограниченными возможностями медицины и нехваткой личного состава на передовой.

Медики часто не могут оказать помощь пострадавшим на поле боя, а больницы не справляются с количеством раненых. В соцсетях распространилась информация о том, что из-за нехватки солдат Украина обязала зарегистрироваться на военную службу всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Правда ли это, выяснял фактчекинговый проект TVNET "Фактомат".

С 1 октября Украина начала требовать от женщин с медицинским образованием регистрации в военкоматах страны. Женщинам этой группы также запрещен выезд за границу.

В декабре 2021 года Минобороны Украины издало приказ № 313, который требует от всех украинских женщин в возрасте от 18 до 60, владеющих более чем 100 профессиями, зарегистрироваться в военкоматах. В приказе предполагалось, что регистрация пройдет до конца 2022 года, однако тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников отложил реализацию приказа до 1 октября этого года.

Первоначально приказ был издан в ответ на усиление военного присутствия России на границе с Украиной, но он не требовал всеобщей мобилизации и участия женщин в боевых действиях.

8 октября CNN сообщило о заявлении Вооруженных сил Украины, в котором говорится, что все женщины с медицинским образованием - врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты - в возрасте от 18 до 60 лет с 1 октября должны будут зарегистрироваться в военкоматах Украины. Как сообщил The Kyiv Post, приказ не распространяется на женщин, работающих в других профессиях.

В ряде социальных сетей, в том числе в Facebook, стала распространяться дезинформация о регистрации женщин в военкоматах Украины. Заголовок видео гласит: "В Украине кончились мужчины. Женщины должны записываться на службу!". Видео представляет собой отрывок из передачи Redacted на YouTube, которую ведут Клейтон Моррис и его жена Натали. Передача и раньше распространяла различного рода дезинформацию, в том числе о Covid-19.

Моррис - бывший ведущий Fox News и Fox & Friends, а также инвестор в недвижимость, который со своей женой переехал в Португалию после того, как бывшие клиенты обвинили его в мошенничестве. После полномасштабного вторжения России в Украину Моррис стал активным распространителем российской дезинформации и появился на финансируемом Кремлем российском телеканале RT.

Распоряжение украинского правительства распространяется не на всех женщин

Министерство обороны Украины в выборочном порядке выполнило приказ № 313 после его вступления в силу 1 октября этого года, указывает доцент кафедры политологии Университета Содружества Вирджинии Джессика Триско Дарден.

Как подчеркнула эксперт, подробно изучившая роль женщин в украинской армии, приказ № 313 "не является всеобъемлющим" и распространяется не на все виды профессиональной деятельности. Министерство обороны Украины приняло решение применять требование о регистрации женщин в военкоматах выборочно, поскольку во время войны возрастает потребность в определенных профессиях, говорит Триско Дарден.

"Регистрация в военкоматах - это не мобилизация. Украина всегда подчеркивала, что женщин не будут принуждать к участию в боевых действиях", - резюмирует эксперт.

Триско Дарден также добавила, что украинские чиновники не сообщили, могут ли женщины исполнять обязанности медиков на передовой, но она ожидает, что по крайней мере некоторые из женщин по мере необходимости будут вводить медикаменты и оказывать медицинскую помощь украинским солдатам в госпиталях.

Утверждения о том, что из-за нехватки солдат Украина начала призывать в армию всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, не соответствуют действительности. Приказ Минобороны Украины № 313 не обязывает всех женщин регистрироваться в военкоматах. Указ предусматривает, что встать на учет в военкоматах украинской армии с 1 октября должны все женщины от 18 до 60 лет с медицинским образованием - врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты. Именно эти требования исполняет министерство. Регистрация - это не мобилизация, и Украина неоднократно заявляла, что женщин не будут принуждать к участию в активных боевых действиях на фронте.

Женщины в Украине играют важную роль в защите своей страны и формировании ее будущего. После полномасштабного вторжения России несколько десятков тысяч женщин добровольно присоединились к ВСУ или помогли своей стране, работая в сфере медицины, образования или культуры.

Многие из женщин, вступивших в ВСУ, взяли на себя самые опасные и сложные задачи, например, стали пулеметчиками или снайперами, бросив вызов устоявшимся стереотипам гендерных ролей в украинском обществе.

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