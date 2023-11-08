Фактомат ⟩ Правда ли, что из-за нехватки солдат Украина призывает на службу всех женщин 18-60 лет?

Распоряжение украинского правительства распространяется не на всех женщин

Министерство обороны Украины в выборочном порядке выполнило приказ № 313 после его вступления в силу 1 октября этого года, указывает доцент кафедры политологии Университета Содружества Вирджинии Джессика Триско Дарден.

Как подчеркнула эксперт, подробно изучившая роль женщин в украинской армии, приказ № 313 "не является всеобъемлющим" и распространяется не на все виды профессиональной деятельности. Министерство обороны Украины приняло решение применять требование о регистрации женщин в военкоматах выборочно, поскольку во время войны возрастает потребность в определенных профессиях, говорит Триско Дарден.

"Регистрация в военкоматах - это не мобилизация. Украина всегда подчеркивала, что женщин не будут принуждать к участию в боевых действиях", - резюмирует эксперт.

Триско Дарден также добавила, что украинские чиновники не сообщили, могут ли женщины исполнять обязанности медиков на передовой, но она ожидает, что по крайней мере некоторые из женщин по мере необходимости будут вводить медикаменты и оказывать медицинскую помощь украинским солдатам в госпиталях.

Утверждения о том, что из-за нехватки солдат Украина начала призывать в армию всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, не соответствуют действительности. Приказ Минобороны Украины № 313 не обязывает всех женщин регистрироваться в военкоматах. Указ предусматривает, что встать на учет в военкоматах украинской армии с 1 октября должны все женщины от 18 до 60 лет с медицинским образованием - врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты. Именно эти требования исполняет министерство. Регистрация - это не мобилизация, и Украина неоднократно заявляла, что женщин не будут принуждать к участию в активных боевых действиях на фронте.

Женщины в Украине играют важную роль в защите своей страны и формировании ее будущего. После полномасштабного вторжения России несколько десятков тысяч женщин добровольно присоединились к ВСУ или помогли своей стране, работая в сфере медицины, образования или культуры.

Многие из женщин, вступивших в ВСУ, взяли на себя самые опасные и сложные задачи, например, стали пулеметчиками или снайперами, бросив вызов устоявшимся стереотипам гендерных ролей в украинском обществе.