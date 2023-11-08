"С местными никто даже не говорил". Волонтер активно ищет пропавшую Анну. Вот его выводы

1 ноября в Государственную полицию поступила информация об исчезновении Анны Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизы Эвертовской, родившейся в этом году. 2 ноября в лесу Валгундской волости был найден автомобиль, в котором, к сожалению, был обнаружен мертвым разыскиваемый младенец. Поиски женщины продолжаются. Историей поисков Анны и своими выводами по этому поводу поделился волонтер Алексей Иванов.
Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена, поиски продолжаются.
Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черную обувь.
Госполиция просит отозваться всех, кто мог видеть женщину или обладает какой-либо полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Об этом можно сообщить по телефону 110.
Госполиция также просит откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по трассе Р101 между поселком Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и поселком Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).
Обратился к группе единомышленников и отправился на поиски
Алексей публично поделился информацией о том, что он и его соратники ищут пропавшую Анну. Мужчина рассказал Apollo.lv, что еще 3 ноября пытался помочь в поисках самостоятельно, но координаторы поиска заявили, что не позволят ему искать пропавшую женщину в одиночку.
Фото: Пропавшая Анна Янсоне
"Предполагаю, что это из соображений безопасности, потому что лес в том месте довольно заросший, полный оврагов, небольших ручьев и болотистой местности. Поэтому в пятницу я только прошел несколько километров по трассе Р101.