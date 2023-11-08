"С местными никто даже не говорил". Волонтер активно ищет пропавшую Анну. Вот его выводы

1 ноября в Государственную полицию поступила информация об исчезновении Анны Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизы Эвертовской, родившейся в этом году. 2 ноября в лесу Валгундской волости был найден автомобиль, в котором, к сожалению, был обнаружен мертвым разыскиваемый младенец. Поиски женщины продолжаются. Историей поисков Анны и своими выводами по этому поводу поделился волонтер Алексей Иванов.

Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена, поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черную обувь.

Госполиция просит отозваться всех, кто мог видеть женщину или обладает какой-либо полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Об этом можно сообщить по телефону 110.

Госполиция также просит откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по трассе Р101 между поселком Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и поселком Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).