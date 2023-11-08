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"С местными никто даже не говорил". Волонтер активно ищет пропавшую Анну. Вот его выводы
Пропавшая Анна Янсоне Фото: Valsts policija/Shutterstock/Apollo.lv kolāža
Apollo.lv Eva Gaigalniece rus.tvnet.lv
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1 ноября в Государственную полицию поступила информация об исчезновении Анны Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизы Эвертовской, родившейся в этом году. 2 ноября в лесу Валгундской волости был найден автомобиль, в котором, к сожалению, был обнаружен мертвым разыскиваемый младенец. Поиски женщины продолжаются. Историей поисков Анны и своими выводами по этому поводу поделился волонтер Алексей Иванов.

Анна Янсоне 1989 года рождения не найдена, поиски продолжаются.

Женщина была одета в серое полупальто, черные джинсы и черную обувь.

Госполиция просит отозваться всех, кто мог видеть женщину или обладает какой-либо полезной информацией, которая могла бы помочь в ее поисках. Об этом можно сообщить по телефону 110.

Госполиция также просит откликнуться жителей с записями видеорегистраторов, которые в среду, 1 ноября, с 11:00 до 17:00 ехали по трассе Р101 между поселком Калькис (Лиепайское шоссе, А9) и поселком Кудра (Вентспилсское шоссе, А10).

Обратился к группе единомышленников и отправился на поиски

Алексей публично поделился информацией о том, что он и его соратники ищут пропавшую Анну. Мужчина рассказал Apollo.lv, что еще 3 ноября пытался помочь в поисках самостоятельно, но координаторы поиска заявили, что не позволят ему искать пропавшую женщину в одиночку.

Фото: Пропавшая Анна Янсоне

Пропавшая Анна Янсоне
Пропавшая Анна Янсоне Фото: TontonsB/"X"

"Предполагаю, что это из соображений безопасности, потому что лес в том месте довольно заросший, полный оврагов, небольших ручьев и болотистой местности. Поэтому в пятницу я только прошел несколько километров по трассе Р101.

После этого я пытался найти в Интернете единомышленников, которые согласились бы помочь в поисках в субботу. И нашел их", - пишет Алексей.

Пока Алексей ждал, когда к нему присоединятся остальные соратники, ранним утром 4 ноября он вместе с одним из них исследовал сады Бажциемса.

"Была мысль - если Анна жива, мог сработать инстинкт поиска крыши над головой, и она могла спрятаться в теплице или садовом домике. Через некоторое время мы отправились к месту, где была найдена машина, там мы встретили остальную часть нашей группы.

Попытались придумать план действий. Поддерживая связь с Юрисом [мужем пропавшей Анны], пытались получить информацию от Госполиции о том, где проводились поиски и куда мы можем или не можем ходить", - объясняет Алексей.

Общение с мужем пропавшей Анны

Алексей говорит, что в рамках расследования сотрудники Госполиции забрали у Юриса мобильный телефон, на котором был сохранен номер сотрудника полиции, поэтому получить его быстро не удалось.

Он пишет: "Повезло, что мы встретили кинологов, которые приехали примерно в это время. В разговоре с ними мы узнали номер еще одного полицейского, созвонившись с которым, выяснили, что сейчас нет возможности узнать, где уже были и еще не были проведены поиски.

Мы решили не искать там, где будут работать кинологи, и пошли в обход озер на другой стороне трассы Р101. Там мы искали вдоль берегов с помощью оптики".

После этого соратники обсудили выводы и позвонили мужу Анны. Алексей продолжает: "Мы решили, что лучше не мешать кинологам и проехать вокруг леса до деревни Павасари. В 2,5 км от места происшествия находятся три жилых и один заброшенный дом.

Галерея: Фото Bezvēsts.lv с операции по поиску Анны Янсоне

В одном доме человек был на месте все время, но ничего не видел и не слышал. Еще в два дома люди приезжали только на выходные, поэтому мы на всякий случай спросили, не заметили ли они чего-нибудь подозрительного - открытых дверей, разбитых окон или чего-то подобного.

Никто из них ничего не видел. Удивило то, что мы были первыми, кто с ними поговорил".

Ближайший дом находится в 2,5 км от места, до него ведет лесная дорога, поэтому добраться можно за полчаса.

Фото: Aleksejs Ivanovs/"X"

Поиски продолжаются

По мнению Алексея, сложилось впечатление, что версия о том, что Анна жива и ищет, где спрятаться, вообще не рассматривалась.

"Если эту версию не рассматривали из-за нехватки человеческих ресурсов, почему они не попытались привлечь больше волонтеров? Затем мы осмотрели несколько старых заброшенных домов. Хотя практически каждый из них имел признаки того, что там когда-то жили бездомные, ничто не указывало, что кто-то жил там недавно.

Еще мы попытались заглянуть к ближайшему водоему в деревне, но возможности добраться туда на машине не было. И, поскольку было уже около 4 часов вечера, мы решили прекратить поиски", - пишет волонтер.

Он добавляет, что двое из группы продолжили поиски и в последующие дни.

Алексей рассказывает, что пытался получить информацию о поисках от Госполиции, но в основном общение ведется с Юрисом. "В основном ответы были, что информации сейчас нет и поиски продолжатся на следующий день, тогда и будет известно", - говорит Алексей.

Он указывает, что в группу единомышленников вошли люди, имеющие опыт поиска людей. Алексей планирует продолжить поиски и 8 ноября, посетив некоторые населенные пункты в округе.

Волонтер продолжает общаться с Юрисом по телефону и через WhatsApp. "И мы даем ему информацию, которую можем получить, и он - нам", - говорит Алексей.

Полученные выводы

Свои заключения по организации поисковой операции Госполиции Алексей разместил в соцсети Х (бывший Twitter). Волонтер пишет:

  1. "Госполиция с опозданием связалась с представителями Bolt, изначально вообще спросив про такси (Анна уехала из дома на каршеринговом авто. - Прим. ред.).
  2. С опозданием начала поиски в соответствующем лесу, уже получив информацию от Юриса.
  3. Отняла у Юриса все оборудование, оставив его в информационном вакууме.
  4. Поначалу не позволяла участвовать в поисках людям со стороны.
  5. Коммуникация на самом низком уровне. Юрису пришлось потратить время и съездить в Ригу и обратно только для того, чтобы узнать номер телефона ответственного сотрудника полиции.
  6. Поиск проводится исходя из предположения, что искать нужно тело. Вероятность того, что Анна жива и где-то скрывается, не рассматривалась. В результате люди, живущие поблизости (в том числе в 2,5 км от места обнаружения автомобиля), вообще не знали, что кого-то ищут.
  7. Первоначальная информация также была весьма неточной, учитывая конфигурацию Валгундской волости.
  8. Даже спустя несколько дней не ясно, координирует ли кто-нибудь поиски и может ли сразу предоставить информацию (в субботу это было невозможно).
  9. Постоянное ощущение, что полиция не хочет искать и помогать".

В Госполиции в ответ на публикацию Алексея пишут: "Не распространяйте ложную информацию о работе полиции. В сферу поисковой деятельности входят и оперативные мероприятия, которые нельзя обсуждать публично, как и расследования".

Правоохранители отвергают обвинения в непрофессиональном поведении, которые появляются в дискуссиях в социальных сетях, подчеркивая, что поиски начались сразу после поступления вызова.

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