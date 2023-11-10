Видео ⟩ Танцы, украшения и хоккейные фанаты. Какой можно увидеть Латвию?

Латвийский музыкант и исполнитель Микс Галвановскис в преддверии государственных праздников выпустил клип на песню собственного сочинения Par savu zemi saukt. Видео вышло невероятно патриотичным и душевным. В нем показаны различные национальные элементы, через которые режиссер и сценарист клипа Рихард Ромуш хотел передать теплоту своей родины.
В беседе с RUS TVNET Рихард Ромуш признался, что идея клипа родилась после прослушивания песни:
"Я долго думал, что бы подошло. Изначально было два других сценария, но после того, как мы с командой и Миксом сели за стол, мы поняли, что не хотим снимать клип на улице".
Сценарий был написан примерно за неделю, а съемки прошли за один день. В этом клипе режиссер хотел показать самые важные символы латвийской культуры.
"Было интересно копнуть глубже в саму культуру, благодаря чему удалось найти интересные решения. Например, у нас в клипе делают кольцо, танцуют национальные танцы, а также есть фанаты. Конечно, это не все... Я также решил создать богатый спектр национальной символики", - пояснил Рихард.
Чтобы передать атмосферу, необходима была национальная одежда для музыкантов и Микса. Было решено воспользоваться украшениями от Baltu Rotas, которые позволили еще глубже прикоснуться к национальным символам и историческим традициям:
"Мы постарались передать ценности в виде моментов - внучка приехала к бабушке попробовать ее самые вкусные пирожки либо семья собралась, чтобы вместе провести время и отведать главные национальные блюда. Очень много разных символов было внесено в клип. Мы хотели максимально передать теплоту нашей культуры".
В клипе показаны не только традиции семейного застолья, но и изготовление украшений, народные танцы и инструменты, а также, конечно, хоккейные фанаты.
Кстати, песню Микс Галвановскис написал сразу после исторической победы сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею, когда наши спортсмены привезли домой бронзу.
"Я считаю, что это видео - очень сильный шаг. Писать сценарий для такой песни - это очень почетно для меня! Я считаю ее достойной на уровне государства.
В первую очередь, когда я писал сценарий, я задал себе очень простые вопросы. Такие как: что для меня значит Латвия? Что для меня значит культура? Какое значение я придаю культуре? Ответы нашлись довольно быстро, благодаря им я смог прочувствовать силу и тепло нашей культуры, и получилось написать сценарий и наполнить его душевными символами", - объясняет режиссер.
Рихард Ромуш считает, что через такие клипы можно показать любовь к нашей культуре, к стране и подать пример молодому поколению. Такие видео важны для понимания.
Съемочная команда была небольшой. Оператор - Элвис Лацис, костюмер/гример - Илзе Липска, художник - Кристине Ласмане, продюсер - Ласма Неулане, ассистент по свету - Ричард Магоне, ассистент реквизитора - Агата Лосева и другие. Самым сложным для Рихарда было понять, как это все будет выглядеть в финале. Но в результате вся рабочая команда осталась довольна результатом.
Видео: Miks Galvanovskis - Par savu zemi saukt
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