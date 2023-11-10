Видео ⟩ Танцы, украшения и хоккейные фанаты. Какой можно увидеть Латвию?

В беседе с RUS TVNET Рихард Ромуш признался, что идея клипа родилась после прослушивания песни:

"Я долго думал, что бы подошло. Изначально было два других сценария, но после того, как мы с командой и Миксом сели за стол, мы поняли, что не хотим снимать клип на улице".

Сценарий был написан примерно за неделю, а съемки прошли за один день. В этом клипе режиссер хотел показать самые важные символы латвийской культуры.

Фото: кадр из клипа Par savu zemi saukt

"Было интересно копнуть глубже в саму культуру, благодаря чему удалось найти интересные решения. Например, у нас в клипе делают кольцо, танцуют национальные танцы, а также есть фанаты. Конечно, это не все... Я также решил создать богатый спектр национальной символики", - пояснил Рихард.

Фото: кадр из клипа Par savu zemi saukt

Чтобы передать атмосферу, необходима была национальная одежда для музыкантов и Микса. Было решено воспользоваться украшениями от Baltu Rotas, которые позволили еще глубже прикоснуться к национальным символам и историческим традициям: