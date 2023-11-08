Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Уже много лет издание ежегодно объявляет самого сексуального мужчину. А в этом году, по данным, собранным изданием, этого звания заслуживает 57-летний Патрик Демпси.

"Я радуюсь, что это произошло именно в этот момент моей жизни", - сказал актер сериала "Анатомия страсти". "Приятно получить такое признание. Ведь оно дает мне возможность использовать эту платформу для чего-то позитивного".

"Хотя я был шокирован! Начал смеяться - это шутка? Я всегда был вторым. Никогда не думал, что получу такой титул", - не скрыл своего удивления артист.

Правда, такой выбор актера смутил некоторых пользователей Сети. По их мнению, Патрика должны были выбрать ранее, а сейчас нужно было объявлять кого-то "актуальнее".

Напомним, сериал "Анатомия страсти" вышел в 2005 году.

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