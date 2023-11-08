Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной планеты американского актера Патрика Демпси (57).
Уже много лет издание ежегодно объявляет самого сексуального мужчину. А в этом году, по данным, собранным изданием, этого звания заслуживает 57-летний Патрик Демпси.
Introducing PEOPLE’s 2023 #SexiestManAlive, Patrick Dempsey. 🔥 https://t.co/4eYnCAG1Zr pic.twitter.com/5V0xVblnaE— People (@people) November 8, 2023
"Я радуюсь, что это произошло именно в этот момент моей жизни", - сказал актер сериала "Анатомия страсти". "Приятно получить такое признание. Ведь оно дает мне возможность использовать эту платформу для чего-то позитивного".
"Хотя я был шокирован! Начал смеяться - это шутка? Я всегда был вторым. Никогда не думал, что получу такой титул", - не скрыл своего удивления артист.
Правда, такой выбор актера смутил некоторых пользователей Сети. По их мнению, Патрика должны были выбрать ранее, а сейчас нужно было объявлять кого-то "актуальнее".
Напомним, сериал "Анатомия страсти" вышел в 2005 году.
Реакции
"Да, в свое время. Но серьезно? Почему не тот, кто сейчас в топе? Я уже несколько лет не видела и не слышала упоминаний о нем"
I mean… yes back in the day. But seriously? How is it not someone who is hot right now? I haven’t even seen/heard him mentioned in years.— Paula Ebert (@paulaebert) November 8, 2023
"Кто принимает эти решения?"
Who makes these decisions ?— Serenaelis.eth (@Serenaelis_) November 8, 2023
"Простите. Я заснула и проснулась в 2005 году?"
I’m sorry. Did I fall asleep and wake up in 2005?— Jennifer (@Draven1683) November 8, 2023
"Кто следующий? Авраам Линкольн?"
Who’s next? Abraham Lincoln?— Minx (@shotswithminx) November 8, 2023
"Они проснулись с опозданием в 15 лет"
They woke up 15 years late— Screen Wizard 🧙♂️ (@screenwizardz) November 8, 2023
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