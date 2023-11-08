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Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

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Патрик Демпси
Патрик Демпси Фото: Reuters/ScanPix

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной планеты американского актера Патрика Демпси (57). 

Уже много лет издание ежегодно объявляет самого сексуального мужчину. А в этом году, по данным, собранным изданием, этого звания заслуживает 57-летний Патрик Демпси.

"Я радуюсь, что это произошло именно в этот момент моей жизни", - сказал актер сериала "Анатомия страсти". "Приятно получить такое признание. Ведь оно дает мне возможность использовать эту платформу для чего-то позитивного".

"Хотя я был шокирован! Начал смеяться - это шутка? Я всегда был вторым. Никогда не думал, что получу такой титул", - не скрыл своего удивления артист. 

Правда, такой выбор актера смутил некоторых пользователей Сети. По их мнению, Патрика должны были выбрать ранее, а сейчас нужно было объявлять кого-то "актуальнее". 

Напомним, сериал "Анатомия страсти" вышел в 2005 году.

Реакции

"Да, в свое время. Но серьезно? Почему не тот, кто сейчас в топе? Я уже несколько лет не видела и не слышала упоминаний о нем"

"Кто принимает эти решения?"

"Простите. Я заснула и проснулась в 2005 году?"

"Кто следующий? Авраам Линкольн?"

"Они проснулись с опозданием в 15 лет"

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