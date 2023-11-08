Против экс-мэра Валки Крауклиса начат уголовный процесс

По словам политика, в предыдущий период реализации проектов по ревитализации территорий и развитию предпринимательства обязательным условием было то, что перед подачей заявки на проект самоуправление должно было найти предпринимателя и заключить с ним протокол о намерениях. При отсутствии такого соглашения строительство зданий было невозможно. Кроме того, вновь построенные помещения должны были выставляться на аукцион, причем в аукционе могла участвовать любая заинтересованная компания, а не только та, которая подписала протокол о намерениях. По этой программе остались неосвоенные деньги, поэтому был объявлен дополнительный конкурс, но уже на других условиях, т.е. здания можно было строить, не зная, понадобятся они какому-то предпринимателю или нет, отметил бывший мэр.