Видео ⟩ Агрессивный водитель в Литве совершает опасные маневры

Видео агрессивного водителя в селе Галинес несколько дней назад было опубликовано в Facebook на странице Reidas, которая регулярно публикует различную информацию, связанную с дорожным движением.

Короткое видео, продолжительностью менее 20 секунд, начинается с того, что автор видео поворачивает налево на главную дорогу. Через несколько секунд мимо него на большой скорости проносится джип Audi.

Ситуация осложнилась тем, что обгон произошел всего за несколько метров до перекрестка. Кроме того, на видео видно, что на дороге довольно интенсивное движение транспорта. Всего за несколько секунд до обгона на главную дорогу выехал еще один автомобиль. Агрессивному водителю тоже пришлось его обгонять.

Глядя на это место на Google Maps, можно сделать вывод, что водителю Audi очень повезло, что не произошла авария, ведь после опасных маневров обгона впереди водителя ожидает довольно крутой поворот, в котором, если выбрать неподходящую скорость, существует вероятность потери контроля над автомобилем.