Видео ⟩ В Риге частично обрушился потолок в подвале, квартира осталась без отопления

Райнерс из Риги купили квартиру в так называемом тихом центре менее полугода назад. До середины сентября новое место жительства его не разочаровало, но затем произошла поистине неординарная ситуация, сообщает программа Bez Tabu.
Однажды, придя домой, Райнерс был удивлен зрелищем - радиаторы отопления, прикрепленные к стене, покосились и упали на пол. Житель связался с управляющим здания и решил обследовать подвал здания, где увидел удивительную сцену.
Вместе с мужчиной - спустя более двух месяцев после происшествия - программа Bez Tabu также исследовала подвал.
Потолочное покрытие подвала провалилось прямо под квартирой рижанина, потянув за собой трубы отопительного узла. Мужчина пытается отремонтировать подвал с середины сентября, думая о новом отопительном сезоне. Ему удалось это сделать, но управляющая компания выбрала самый дешевый и простой путь, заменив трубы "напрамяую", вместо того чтобы обновить прежнюю отопительную сеть. И теперь Райнерс живет в холодном доме.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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