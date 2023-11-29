Видео ⟩ В Риге частично обрушился потолок в подвале, квартира осталась без отопления

Однажды, придя домой, Райнерс был удивлен зрелищем - радиаторы отопления, прикрепленные к стене, покосились и упали на пол. Житель связался с управляющим здания и решил обследовать подвал здания, где увидел удивительную сцену.

Вместе с мужчиной - спустя более двух месяцев после происшествия - программа Bez Tabu также исследовала подвал.

Потолочное покрытие подвала провалилось прямо под квартирой рижанина, потянув за собой трубы отопительного узла. Мужчина пытается отремонтировать подвал с середины сентября, думая о новом отопительном сезоне. Ему удалось это сделать, но управляющая компания выбрала самый дешевый и простой путь, заменив трубы "напрамяую", вместо того чтобы обновить прежнюю отопительную сеть. И теперь Райнерс живет в холодном доме.

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Видео: Сюжет программы Bez Tabu