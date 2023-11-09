Видео ⟩ У Центрального рынка с рельсов сошел трамвай

В четверг, 9 ноября, в Риге возле Центрального рынка с рельсов сошел трамвай, в результате чего было серьезно затруднено движение в конкретном месте.
Предприятие Rīgas satiksme сообщает, что "движение трамваев 7-го маршрута на перекрестке улиц Маскавас и Централтиргус в обоих направлениях остановилось по техническим причинам".
По информации Sadursme.lv, на месте происшествия "движение было парализовано".
Позже Rīgas satiksme сообщило, что движение восстановлено.
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