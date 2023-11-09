Оппозиция собрала 34 подписи депутатов, чтобы организовать референдум об институте партнерства

Под такой идеей подписались депутаты "Объединенного списка", "Латвии на первом месте" и Национального объединения. Соответствующие подписи в соответствии с Конституцией поданы президенту Эдгару Ринкевичу.

О сборе подписей во время парламентских дебатов ранее сообщили лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс и депутат от "Объединенного списка" Линда Матисоне.

Конституцией установлено право не менее 34 депутатов приостановить обнародование законопроектов на два месяца, чтобы в течение одного месяца попытаться при организованном Центральной избирательной комиссией (ЦИК) сборе подписей получить нужную поддержку для организации референдума по этому вопросу.

Если будут собраны подписи 34 депутатов, то после того, как ЦИК объявит сбор подписей, в течение месяца должны быть собраны подписи одной десятой части избирателей, или 155 000 подписей, для инициирования референдума.

В ходе дебатов депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) выразил опасения, что регулирование партнерства может быть использовано для поддержки права иностранцев на пребывание в Евросоюзе.

В свою очередь председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") пояснил, что у опасений Домбравы нет оснований, поскольку изменения не касаются регулирования Закона об иммиграции.

Как сообщалось, сегодня, 9 ноября, Сейм большинством голосов в окончательном чтении принял пакет законопроектов, предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, о введении в Латвии института партнерства.