Видео ⟩ Катастрофические ямы в Елгаве: каждый второй житель отправляется в автосервис

Каждый второй житель после поездки по указанному участку дороги прямиком отправился в автосервис, кому-то даже это не удавалось и пришлось позвать на помощь автоэвакуатор.

Подъездная дорога находится на земле частного лица - Марис на протяжении двенадцати лет с момента проживания в многоквартирном доме по Мейю не замечал, чтобы происходили какие-либо ремонты. У ям очень острые края, которые могут нанести серьезные повреждения автомобилям.

В Елгавской думе отмечают, что единственное и истинное решение можно искать только путем переговоров с конкретным частным лицом. Если собственник согласен сотрудничать, можно претендовать и на поддержку самоуправления. Самоуправление, впрочем, утверждает, что не может обязать хозяина привести дорогу в порядок.

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