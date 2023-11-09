Видео ⟩ Катастрофические ямы в Елгаве: каждый второй житель отправляется в автосервис

Жители дороги Мейю в Елгаве своими силами не могут решить затянувшуюся годами проблему с подъездной дорогой, ведущей к многоквартирным домам. Дорога находится в технически плохом состоянии, поэтому жители регулярно вынуждены ездить в автосервис, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Каждый второй житель после поездки по указанному участку дороги прямиком отправился в автосервис, кому-то даже это не удавалось и пришлось позвать на помощь автоэвакуатор.
Подъездная дорога находится на земле частного лица - Марис на протяжении двенадцати лет с момента проживания в многоквартирном доме по Мейю не замечал, чтобы происходили какие-либо ремонты. У ям очень острые края, которые могут нанести серьезные повреждения автомобилям.
В Елгавской думе отмечают, что единственное и истинное решение можно искать только путем переговоров с конкретным частным лицом. Если собственник согласен сотрудничать, можно претендовать и на поддержку самоуправления. Самоуправление, впрочем, утверждает, что не может обязать хозяина привести дорогу в порядок.
Подробнее смотрите в сюжете программы Degpunktā
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