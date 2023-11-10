Фото, Видео ⟩ По улицам Риги курсирует празднично украшенный общественный транспорт

Джинета Иннуса, председатель правления Rīgas satiksme рассказывает: "В честь дня рождения Латвии, с гордостью за свою страну, город и работу, по своим маршрутам в особом праздничном оформлении отправились автобус, троллейбус и трамвай Rīgas satiksme".

“Rīgas satiksmes” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa: “Godinot Latvijas dzimšanas dienu, ar lepnumu par savu valsti, pilsētu un darbu, īpašā svētku noformējumā savos maršrutos ir devušies “Rīgas satiksmes” autobuss, trolejbuss un tramvajs. Saules mūžu Latvijai!” pic.twitter.com/IO0ZG0oVNv — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 10, 2023

Автобус, трамвай и троллейбус украшены дизайном государственных праздников Латвии.

В праздничном оформлении транспортные средства будут курсировать не менее года, сообщили в Rīgas satiksme.

В день государственного праздника, 18 ноября, пассажиры смогут ездить в столичном транспорте бесплатно - регистрировать билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme не нужно будет.

В этом году 18 ноября будет отмечаться 105-летие со дня провозглашения Латвийской Республики.

День Лачплесиса в Латвии отмечают в честь победы армии независимой Латвии над Западной добровольческой армией, так называемыми войсками Бермонта, 11 ноября 1919 года.

Уже сообщалось, что широкой праздничной программой не только в центре Риги, но и в районах будут отмечаться государственные праздники. В ноябре в столице запланировано более 30 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и Дню независимости Латвии.