В День Лачплесиса приглашают зажечь свечи у стен Рижского замка

Специально для этого по инициативе VNĪ у стены устанавливается стальная защитная сетка и создаются условия для размещения свечей у замка.

В этом году, как и в прошлом, часть сгоревших свечей будет превращена в окопные свечи для защитников Украины, сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций и устойчивого развития VNĪ Айя Икстена.

Ежегодно в День Лачплесиса зажигаются свечи в память о победе латвийской армии над Западной добровольческой армией 11 ноября 1919 года и в память о борцах за свободу Латвии. Особенно популярной традицией в этот день в столице является зажжение свечей у стен Рижского замка.

12 ноября представители Рижской средней школы № 21 соберут остатки свечей, а 17 ноября в здании школы на ул. Томсона, 35, из них будут сделаны окопные свечи. В прошлом году было собрано 200 кг огарков свечей, из которых было изготовлено 1000 окопных свечей для защитников Украины.