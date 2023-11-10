В День Лачплесиса приглашают зажечь свечи у стен Рижского замка

Уже девятый год в День Лачплесиса Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) продолжает поддерживать традицию зажжения свечей на набережной 11 Ноября по историческому периметру защитной стены Рижского замка.
Специально для этого по инициативе VNĪ у стены устанавливается стальная защитная сетка и создаются условия для размещения свечей у замка.
В этом году, как и в прошлом, часть сгоревших свечей будет превращена в окопные свечи для защитников Украины, сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций и устойчивого развития VNĪ Айя Икстена.
Ежегодно в День Лачплесиса зажигаются свечи в память о победе латвийской армии над Западной добровольческой армией 11 ноября 1919 года и в память о борцах за свободу Латвии. Особенно популярной традицией в этот день в столице является зажжение свечей у стен Рижского замка.
12 ноября представители Рижской средней школы № 21 соберут остатки свечей, а 17 ноября в здании школы на ул. Томсона, 35, из них будут сделаны окопные свечи. В прошлом году было собрано 200 кг огарков свечей, из которых было изготовлено 1000 окопных свечей для защитников Украины.
Чтобы сохранить восстановленную стену Рижского замка и способствовать повторному использованию свечей, VNĪ призывает выбирать свечи в стеклянных емкостях, чтобы защитить отреставрированную стену замка от оплавленных и экологически небезопасных огарков свечей.
VNĪ уже установила стальную сетку у замка, которая позволяет защитить кирпичи исторической кладки от необратимых термических повреждений, а также песчаные ванночки на тротуаре. Длина сетки составляет 184 метра, ширина - 1 метр. По всей длине сетки можно разместить 10 500 свечей.
С 2020 года в замке активно ведутся реставрационные работы. Основной целью реконструкции и реставрации является сохранение исторического наследия и создание современных помещений для Латвийского национального исторического музея. В настоящее время строительные работы практически завершены, помещения сдаются в эксплуатацию, и вскоре музей сможет вернуться в свое историческое здание. Музей планирует открыть свои двери для посетителей осенью 2024 года.
RUS TVNET уже писал, что широкой праздничной программой не только в центре Риги, но и в районах будут отмечаться государственные праздники. В ноябре в столице запланировано более 30 мероприятий, посвященных Дню Лачплесиса и Дню независимости Латвии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!