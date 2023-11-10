У полиции в Риге новая практика фиксации нарушений. Поймано уже 606 водителей

Осенью этого года полиция начала активнее контролировать водителей, которые передвигаются по полосам общественного транспорта. Для контроля используются мобильные камеры видеонаблюдения, которые на данный момент расположены в пяти местах.

Рижская муниципальная полиция уже несколько лет использует мобильные камеры видеонаблюдения для выявления различных правонарушений, но

осенью этого года была начата новая практика - решения о штрафе за нарушения, зафиксированные портативной камерой, оформляются удаленно и отправляются водителю в электронном виде или по почте.

Камера считывает номер автомобиля без присутствия сотрудников полиции и фиксирует нарушение.

В настоящее время портативные камеры наблюдения установлены в пяти местах - на улице Вайдавас, улице Александра Чака, бульваре Оскара Калпака, в Пардаугаве - при въезде на Вантовый и Каменные мосты.

В зависимости от необходимости, расположение камер может меняться каждую неделю, поэтому водителям следует помнить о соблюдении правил всегда, а не только в тех местах, где заявлено об установке мобильных камер наблюдения, предупреждают в полиции.

Всего в этом году Рижская муниципальная полиция выявила 4023 водителя, которые ехали по полосе общественного транспорта. Закон о дорожном движении предусматривает штраф в размере 40 евро за такое нарушение.

Наряду с этим нарушением, водители склонны совершать и другие, например, пересекать сплошную линию, ездить без страховки или действующего техосмотра, поэтому некоторые водители после совершения нарушения получают сразу несколько штрафов.