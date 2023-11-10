Жители Ильгюциемса много лет вынуждены ходить через опасный пешеходный переход

Иоланта, жительница Ильгюциемса попросила помощи у программы Bez Tabu, чтобы узнать, будет ли наконец приведен в порядок опасный пешеходный переход на улице Даугавгривас 68, передает программа Bez Tabu.
Рижане разделились во мнениях, нужно ли устанавливать светофор на этом перекрестке. Сергей, который сам является водителем, считает, что регулируемый пешеходный переход еще больше усложнит и без того оживленное движение.
Программа Degpunktā неоднократно сообщала о дорожно-транспортных происшествиях, когда неосторожный водитель сбивал пешехода на неудачном перекрестке улицы Даугавгривас. Уже в 2018 году представитель Рижской думы обещал принять меры, но часть обещанного так и не была выполнена.
Эксперт по дорожному движению Оскарс Ирбитис уверен, что светофор на этом перекрестке не решит проблему безопасности.
Пешеходы не всегда подчиняются светофорам, а водители зимой могут не успеть затормозить, поэтому он считает, что нужно другое решение. Например, создать "остров" на проезжей части, а также подумать, как снизить скорость машин.
Пока не ясно, как опасный пешеходный переход будет исправлен, поэтому дорожный эксперт советует пешеходам быть бдительными.
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