После затопления подвала больницы Страдиня пациенты не могут получить лучевую терапию

На этой неделе подвальные помещения онкологического корпуса Университетской клинической больницы имени Страдиня затопило, что остановило работу оборудования лучевой терапии, и теперь пациентам приходится ждать, поскольку в другом месте продолжить радиотерапию невозможно из-за другого оборудования, сообщает программа Panorāma.
Авария в больнице связана с работами по реконструкции канализации, которые ведутся рядом со зданием.
Затопление в подвале онкологической больницы привело к тому, что находившееся там оборудование намокло. Рабочие постарались накрыть технику, и в настоящее время ведется просушка.
Линейный ускоритель в Университетской клинической больницы имени Страдиня был установлен около пяти лет назад. Современное оборудование стоимостью около трех миллионов евро позволяет уничтожать раковые клетки целенаправленно и точечно.
Пока оборудование и помещения не высохнут, невозможно определить ни масштаб ущерба, ни возобновить работы. Все остальное лечение оказывается пациентам в полном объеме.
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