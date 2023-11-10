После затопления подвала больницы Страдиня пациенты не могут получить лучевую терапию

Авария в больнице связана с работами по реконструкции канализации, которые ведутся рядом со зданием.

Затопление в подвале онкологической больницы привело к тому, что находившееся там оборудование намокло. Рабочие постарались накрыть технику, и в настоящее время ведется просушка.

Линейный ускоритель в Университетской клинической больницы имени Страдиня был установлен около пяти лет назад. Современное оборудование стоимостью около трех миллионов евро позволяет уничтожать раковые клетки целенаправленно и точечно.

Пока оборудование и помещения не высохнут, невозможно определить ни масштаб ущерба, ни возобновить работы. Все остальное лечение оказывается пациентам в полном объеме.