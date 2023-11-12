Google скоро начнет большую "чистку", можно еще спасти свой профиль

Большая "чистка" начнется 1 декабря 2023 года. Будут удалены те профили, в которых не было никакой активности два года или дольше.

Проблема, впрочем, в том, что Google посылает предупреждения на почтовые ящики Gmail. Если пользователь действительно не использовал свою учетную запись, то он и не увидит это предупреждение, если только заранее не была установлена переадресация в активный почтовый ящик.

Что делать, чтобы Google не удалил ваш старый аккаунт?

Если у вас есть неиспользованный аккаунт Google, который хотите сохранить, хотя и не планируется использовать его в дальнейшем, просто необходимо зайти на этот аккаунт с помощью смартфона или компьютера и совершить любые действия. Например, нажать "лайк" на видеоплатформе YouTube.

После этого Google оставит ваш брошенный профиль в покое минимум на два года. Стоит уточнить, что "чистка" коснется бесплатных профилей. Неактивные профили корпоративных или образовательных учреждений не пострадают.