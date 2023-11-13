Дело экс-мэра Валки Крауклиса: ангар за 770 000 евро на заросшем лугу и интерес производителей сидра

Spundenieki были построены в рамках программы фондов Европейского Союза, направленной на возрождение и регенерацию деградированных территорий - например, заброшенных заводов или других промышленных зон, где когда-то располагались или планировались предприятия, которые теперь исчезли, а территории заброшены, бесхозны, а иногда даже загрязнены. Почему луг в центре поселка, где никогда не было завода, был объявлен деградирующей территорией, бывший мэр Валки Крауклис объяснить De facto не может.

По словам Крауклиса, "скорее всего" именно управляющий волостью обращался к потенциальным инвесторам, поскольку для самоуправления было важно, чтобы рабочие места были не только в городе, но и в приходах. Он уверен, что не совершил ничего противозаконного, поскольку в прошлом Центральное агентство финансов и договоров всегда запрашивало гарантии того, что инвесторы найдутся. "Логично, что те же люди, которые делали проекты, продолжали их делать, потому что нигде раньше, ни на каких семинарах, нигде не говорили, что этого делать нельзя. Всегда говорилось об этом: