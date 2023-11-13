В Эгреме Валкского края, в 150 метрах от Mūrbūdu sidra darītava на якобы деградированной территории, где еще недавно были поля и паслись коровы, построено здание. Европейская прокуратура и KNAB расследуют возможное мошенничество с еврофондами более чем на 770 тысяч евро - есть подозрения в том, что проект был задуман для конкретного предприятия, однако делалось это в тайне, чтобы можно было претендовать на более высокое софинансирование, сообщает передача Латвийского телевидения De facto.
Дело экс-мэра Валки Крауклиса: ангар за 770 000 евро на заросшем лугу и интерес производителей сидра
Выигравшие на аукционе право на аренду производители сидра комментариев не дают, в свою очередь бывший мэр Валки Вентс Арманд Крауклис передаче De facto не отрицает, что переговоры с предпринимателями были, однако, по его мнению, это не является преступлением.
Проезжая по дороге Эргеме - граница Эстонии, среди старых и не таких старых сельских дворов и домов ярко выделяются только два находящихся неподалеку здания. Дома "Клетниеки" нельзя не заметить из-за красной крыше и плаката о покупке яблок - здесь делается "Мурбудский сидр". Всего в 150 метрах на муниципальной земле, где еще несколько лет назад был луг, построено новый, но еще не сданный в эксплуатацию и пустой ангар - производственное здание Spundenieki.
В конце октября Валкская краевая дума утвердила результаты аукциона по праву аренды этого объект в поселке Эргеме - его на 30 лет получил единственный претендент последнего, теперь уже четвертого аукциона, объединение лиц ММ. В его состав входят предприятия Mūrbūdu sidra darītava и Mežābols.
Договор аренда еще не подписан, и в данный момент неизвестно, может ли это вообще когда-то произойти. На это повлияли события этой недели - 7 ноября в Валкскую краевую думу явился KNAB и как свидетелей по возможному делу о мошенничестве в крупных объемах и злоупотреблении служебными полномочиями допросил нескольких сотрудников. В свою очередь депутат думы и многолетний мэр Валкис Вентс Арманд Крауклис, потерявший пост в мае этого года, пережил допрос KNAB и обыски у себя дома. То же самое произошло у глава Эргемской волости Петерса Петерсонса.
7 ноября De facto связалась с потенциальным арендатором, членом правления Mūrbūdu sidra darītava Кришьянисом Путниньшем. На вопрос о процессуальных действиях Путниньш ответил, что у него по этому делу нет комментариев.
Уголовное дело, которое в настоящее время расследует KNAB, было возбуждено в конце февраля Европейской прокуратурой (EPPO). Это произошло через несколько дней после того, как городской совет утвердил тендер на аренду Spundenieki с ежемесячной арендной платой в размере 2300 евро. После трех неудачных аукционов, на которых не нашлось желающих, Валкская краевая дума в сентябре приняла решение о том, что в течение первых пяти лет арендатор будет получать скидку на аренду.
Кришьянис Путниньш, энтузиаст сидра, родившийся в Австралии, но несколько лет назад приехавший на родину своих предков в Латвию, взял в партнеры ООО Mežābols. Его владельцем является Антонярле Синицин, технолог Mūrbūdu sidrs, известный в СМИ как Ярлис.
Когда De facto приехала в Эргеме и попросил позвать кого-нибудь из руководства сидрового завода Mūrbudi, к нему вышел Синицин, но он отрицал свою личность и утверждал, что является простым сотрудником и ничего не знает о расследовании KNAB:
"Нет, нет, нет, нет, никакого KNAB. Боже упаси! Мы здесь просто давим яблоки. (...) Какой новый завод? Нет, нет, никакого нового завода нет. (...) Нет ничего арендованного. Я не знаю. Хорошо... (...) Нет, я не знаю. Ну, я не знаю. Вы, наверное, пришли не по адресу".
Spundenieki были построены в рамках программы фондов Европейского Союза, направленной на возрождение и регенерацию деградированных территорий - например, заброшенных заводов или других промышленных зон, где когда-то располагались или планировались предприятия, которые теперь исчезли, а территории заброшены, бесхозны, а иногда даже загрязнены. Почему луг в центре поселка, где никогда не было завода, был объявлен деградирующей территорией, бывший мэр Валки Крауклис объяснить De facto не может.
Крауклис не отрицает, что в ходе подготовки проекта велись переговоры с Mūrbūdu sidra darītava, однако они были не единственным, да и инициатива шла из думы.
По словам Крауклиса, "скорее всего" именно управляющий волостью обращался к потенциальным инвесторам, поскольку для самоуправления было важно, чтобы рабочие места были не только в городе, но и в приходах. Он уверен, что не совершил ничего противозаконного, поскольку в прошлом Центральное агентство финансов и договоров всегда запрашивало гарантии того, что инвесторы найдутся. "Логично, что те же люди, которые делали проекты, продолжали их делать, потому что нигде раньше, ни на каких семинарах, нигде не говорили, что этого делать нельзя. Всегда говорилось об этом:
"А вы уверены, что будут те, кто туда войдет? Не получится ли так, что вы построите зря, и здание будет стоять пустым?". И вдруг, благодаря деятельности Европейской прокуратуры, все изменилось. То, что было обязательным, стало уголовным. И это, несомненно, абсурд".
Глава Эргемской волости Петерис Петерсонс, против которого также начат уголовный процесс, показал De facto производственное здание Spundenieki. Он считает, что оно не было задумано для какого-то конкретного претендента, например, производителя сидра, поскольку широко распространялись объявления о проведении конкурсов на право аренды. Если переговоры с Mūrbūdu sidra darītava в ходе реализации проекта не были разрешены, Петерсонсом, по его словам, об этом не знал.
С мая председателем Валкской краевой думы является Гита Авоте, которая на муниципальных выборах баллотировалась как беспартийный кандидат по списку Видземской партии и "Для развития Латвии" под руководством Крауклиса, но затем вместе с двумя своими коллегами вышла из фракции. Несмотря на то, что она родом непосредственно из Эргеме, где ранее работала директором школы, в качестве рядового депутата она не была знакома с деталями проекта Spundenieki.
Авоте проинформирована, что были какие-то проблемы со строителями, которых теперь скопилось слишком много: "Постоянно бралось продление, работы не выполнялись в срок. И вот результат - мы расторгли договор с застройщиком и, вероятно, будем вынуждены обратиться в суд".
Одна из претензий самоуправления заключается в том, что строительная компанияLagron установила четверо ворот, которые не соответствуют проекту. Они имеют слишком низкое термическое сопротивление, поэтому до их замены здание не может быть введено в эксплуатацию. Поскольку застройщик отказался заменить ворота, и скорее всего, по крайней мере, на начальном этапе, это придется сделать Валкской краевой думе, что обойдется примерно в 20 000 евро.
Следует отметить, что четыре года назад в одном из интервью Кришьянис Путниньш, член правления Mūrbūdu Sidra darītava, говорил о том, что
в ближайшее время может быть рассмотрен вопрос о предоставлении кредита, так как для производства необходимо построить "современный утепленный ангар". И вот нечто похожее на идею Путниньша уже построено Валкской краевой думой на средства фондов ЕС, государственного бюджета и самоуправления.
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