Местами в Латгале и Видземе обледенели дороги

Утром в понедельник, 13 ноября, обледенение местами в Латгале и Видземе осложняет движение по главным автодорогам страны, сообщает Latvijas valsts ceļi.
Утром в понедельник условия езды осложнены по Видземскому шоссе от поворота на Алуксне до Вецлайцене и по шоссе Гребнево - Резекне.
Скользкие участки дорог посыпаются противогололедными материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы пять машин зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs
В свою очередь условия движения по региональным дорогам по всей стране удовлетворительны.
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