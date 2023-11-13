Местами в Латгале и Видземе обледенели дороги

Утром в понедельник условия езды осложнены по Видземскому шоссе от поворота на Алуксне до Вецлайцене и по шоссе Гребнево - Резекне.

Скользкие участки дорог посыпаются противогололедными материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы пять машин зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs

В свою очередь условия движения по региональным дорогам по всей стране удовлетворительны.