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Местами в Латгале и Видземе обледенели дороги

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Осеннее утро на шоссе
Осеннее утро на шоссе Фото: Shutterstock

Утром в понедельник, 13 ноября, обледенение местами в Латгале и Видземе осложняет движение по главным автодорогам страны, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Утром в понедельник условия езды осложнены по Видземскому шоссе от поворота на Алуксне до Вецлайцене и по шоссе Гребнево - Резекне.

Скользкие участки дорог посыпаются противогололедными материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы пять машин зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs

В свою очередь условия движения по региональным дорогам по всей стране удовлетворительны.

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