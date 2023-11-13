Фото ⟩ Контур из 99 автомобилей: фан-клуб Audi поздравил Латвию с праздниками

"Сердечно поздравляем Латвию в неделю государственных праздников!" - так фотографию с автомобилями подписал фан-клуб.

Создание уникального поздравления происходило на территории Румбульского аэродрома.

"Огромное спасибо всем участникам, это была сложная, тяжелая работа, но оно того стоило!" - отметили в фан-клубе Audi.

Напомним, сейчас в Латвии проходит неделя государственных праздников. 11 ноября, в День Лачплесиса, в Риге прошли традиционное факельное шествие, зажжение свечей, различные мероприятия и концерты.

18 ноября Латвия отпразднует свою 105-ю годовщину. В День независимости страны в столице пройдут масштабные праздничные мероприятия, в тим числе военный парад и лазерное шоу.