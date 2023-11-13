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Фото ⟩ Контур из 99 автомобилей: фан-клуб Audi поздравил Латвию с праздниками

rus.tvnet.lv
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Контур Латвии из 99 автомобилей: фан-клуб Audi поздравили страну с праздниками
Контур Латвии из 99 автомобилей: фан-клуб Audi поздравили страну с праздниками Фото: Facebook/ AUDI Latvija fanu lapa

11 ноября фан-клуб Audi поздравил Латвию с праздниками, создав контур страны из 99 автомобилей Audi и подсветив его цветами государственного флага. Фотопоздравление было опубликовано в Facebook фан-клуба. 

"Сердечно поздравляем Латвию в неделю государственных праздников!" - так фотографию с автомобилями подписал фан-клуб. 

Создание уникального поздравления происходило на территории Румбульского аэродрома.

"Огромное спасибо всем участникам, это была сложная, тяжелая работа, но оно того стоило!" - отметили в фан-клубе Audi

Напомним, сейчас в Латвии проходит неделя государственных праздников. 11 ноября, в День Лачплесиса, в Риге прошли традиционное факельное шествие, зажжение свечей, различные мероприятия и концерты. 

18 ноября Латвия отпразднует свою 105-ю годовщину. В День независимости страны в столице пройдут масштабные праздничные мероприятия, в тим числе военный парад и лазерное шоу. 

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