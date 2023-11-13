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Сформирован комитет Кабинета министров по контролю за выполнением правительственной декларации

rus.tvnet.lv/LETA
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Кабинет министров. Иллюстративное фото
Кабинет министров. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Для координации и контроля за выполнением декларации правительства и достижением ее целей сформирован тематический комитет Кабинета министров по стратегическому управлению, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

Комитет будет возглавлять премьер-министр Эвика Силиня, в его состав войдут все 14 министров. Создание комитета по стратегическому управлению предусмотрено распоряжением премьер-министра от 9 ноября.

В задачи комитета будет входить решение различных межотраслевых вопросов, таких как предложения министерств по сокращению бюрократии, стимулирование кредитования коммерческих банков, руководство крупными инвестиционными проектами, комплексная демографическая политика и другие.

Комментируя необходимость создания такой структуры, пресс-секретарь премьер-министра Алексис Золднерс сказал агентству LETA, что тематические комитеты являются частью работы правительства. Если на заседаниях Кабинета министров рассматриваются в основном конкретные проекты решений, то тематические комитеты обсуждают и формулируют политику перед их рассмотрением.

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