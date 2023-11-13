Попытка номер три: следующее заседание Резекненской думы назначено на четверг

После того, как 2 ноября мэр Резекне Александр Барташевич ("Вместе для Латвии") был отстранен от должности, два заседания думы подряд не состоялись из-за отсутствия кворума.

Согласно закону о самоуправлениях, заседание думы считается состоявшимся, если на нем присутствует более половины депутатов. Если кворум отсутствует, председатель закрывает или переносит заседание.

Если на повторном заседании вновь нет кворума, председатель информирует об этом министра охраны среды и регионального развития в течение трех рабочих дней с даты, когда должно было состояться повторное заседание думы.

Согласно закону Сейм может распустить думу, если она не может принимать решения из-за отсутствия кворума на трех заседаниях подряд.

После не состоявшегося заседания 10 ноября правление правящей в Резекне политической партии "Вместе для Латвии" заявило, что хочет ускорить роспуск думы, чтобы в следующем году были проведены досрочные выборы.

Все восемь депутатов большинства Резекненской думы являются членами партии "Вместе для Латвии".