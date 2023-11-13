Трагическое ДТП под Марупе: полиция просит откликнуться очевидцев

В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 67219765 или 110.

Ранее сообщалось, что около 17:00 Государственная полиция получила информацию о том, что на дороге A10 в Салской волости Марупского края столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL, следовавший по маршруту Рига - Кулдига.

Движение было временно перекрыто, но позже восстановлено.

Mārupes novadā, Salas pagastā uz autoceļa A10 noticis ceļu satiksmes negadījums – divu automašīnu sadursme. Operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Satiksme negadījuma vietā bloķēta abos virzienos, aicinām izvēlēties citus apbraukšanas maršrutus. https://t.co/NyLJtte6Xr — Valsts policija (@Valsts_policija) November 12, 2023

Водитель и пассажир автомашины погибли. Как сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте происшествия было обнаружено, что двое пострадавших оказались зажаты в автомобиле. Они были освобождены с помощью гидравлического инструмента.

В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей. Дети госпитализированы с относительно легкими травмами, взрослые в основном получили травмы средней степени тяжести. Травмы двух пострадавших были оценены как очень серьезные. Всего на месте работали 13 бригад медиков.

Пассажиры, которые не получили ранений и травм, продолжили путь на другом автобусе.