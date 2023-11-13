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Трагическое ДТП под Марупе: полиция просит откликнуться очевидцев

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/Sadursme/"Facebook"

Вечером в воскресенье, 12 ноября, в Марупском крае произошло дорожно-транспортного происшествия - столкновение автомобиля марки Mercedes-Benz и автобуса.

В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 67219765 или 110.

Ранее сообщалось, что около 17:00 Государственная полиция получила информацию о том, что на дороге A10 в Салской волости Марупского края столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL, следовавший по маршруту Рига - Кулдига.

Движение было временно перекрыто, но позже восстановлено.

Водитель и пассажир автомашины погибли. Как сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте происшествия было обнаружено, что двое пострадавших оказались зажаты в автомобиле. Они были освобождены с помощью гидравлического инструмента.

В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей. Дети госпитализированы с относительно легкими травмами, взрослые в основном получили травмы средней степени тяжести. Травмы двух пострадавших были оценены как очень серьезные. Всего на месте работали 13 бригад медиков.

Пассажиры, которые не получили ранений и травм, продолжили путь на другом автобусе.

 

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