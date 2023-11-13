В минувшие выходные в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько дорогих автомобилей грубо нарушают правила дорожного движения.
Внимание!
Только для взрослых. Подтверждаю, что мне исполнилось 18 лет:
Видео ⟩ В Риге несколько дорогих автомобилей массово нарушают правила
На видеозаписи можно увидеть, как более десяти автомобилей разных марок в течение минуты выезжают с заправки Circle K, расположенной на улице Бривибас 176А.
Автомобили грубо нарушают правила дорожного движения - пересекают три полосы движения, совершая это без указателя поворота и в месте, где это запрещено.
Портал TVNET связался с полицией, которые заявили, что им известно о таком видео. Информация зарегистрирована и будет проверена.
Предупреждение! На видео слышна нецензурная лексика!
November 12, 2023
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