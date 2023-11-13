Видео ⟩ В Риге несколько дорогих автомобилей массово нарушают правила

На видеозаписи можно увидеть, как более десяти автомобилей разных марок в течение минуты выезжают с заправки Circle K, расположенной на улице Бривибас 176А.

Автомобили грубо нарушают правила дорожного движения - пересекают три полосы движения, совершая это без указателя поворота и в месте, где это запрещено.

Портал TVNET связался с полицией, которые заявили, что им известно о таком видео. Информация зарегистрирована и будет проверена.

Предупреждение! На видео слышна нецензурная лексика!