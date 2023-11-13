Президент приостановил провозглашение закона об институте партнерства

На прошлой неделе в канцелярию президента поступило письмо от 34 депутатов Сейма, в котором президенту предлагается приостановить на два месяца публикацию принятого Сеймом поправках к закону о нотариате.

Как сообщалось, сегодня, 9 ноября, Сейм большинством голосов в окончательном чтении принял пакет законопроектов, предложенный министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере, о введении в Латвии института партнерства.

Однако вскоре после этого оппозиционные политические силы заявили, что собрали подписи 34 депутатов Сейма, чтобы попытаться добиться инициирования референдума о принятых Сеймом поправках к закону о нотариате о введении института партнерства.

Под такой идеей подписались депутаты "Объединенного списка", "Латвии на первом месте" и Национального объединения. Соответствующие подписи в соответствии с Конституцией поданы президенту Эдгару Ринкевичу.

О сборе подписей во время парламентских дебатов ранее сообщили лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс и депутат от "Объединенного списка" Линда Матисоне.

Конституцией установлено право не менее 34 депутатов приостановить обнародование законопроектов на два месяца, чтобы в течение одного месяца попытаться при организованном Центральной избирательной комиссией (ЦИК) сборе подписей получить нужную поддержку для организации референдума по этому вопросу.

Если будут собраны подписи 34 депутатов, то после того, как ЦИК объявит сбор подписей, в течение месяца должны быть собраны подписи одной десятой части избирателей, или 155 000 подписей, для инициирования референдума.

Планируется, что в случае провозглашения поправки вступят в силу 1 июля 2024 года.

Лидеры ряда оппозиционных партий ранее заявили, что вопрос об институте партнерства должен решаться всенародным голосованием.