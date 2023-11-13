Видео ⟩ В Адажи пожар уничтожил автосервис и несколько дорогих машин

На улице Лейупес пламя охватило два соседних ангара и быстро распространялось. Представитель пожарных утверждает, что приоритетом было ограничение распространения огня, поскольку поблизости находились другие здания.

Спасателям удалось эвакуировать из соседнего ангара дизельный кран и 17 автомобилей, в том числе ретро Porsche стоимостью 100 тысяч евро. Однако пламя охватило специально спроектированную и построенную для дрифта BMW и Range Rover стоимостью сорок тысяч евро.

"Такой большой пожар я видела впервые в жизни. Сначала было волнение, потому что в нашу сторону начали летать искры, но когда пожарные начали тушить, страха уже не было. Тогда уже было видно, что они все контролируют", - рассказала программе местная жительница.

Спасатели признаются, что если бы кто-то заметил аварию чуть раньше, ущерб был бы гораздо меньше.

Причину пожара выяснят сотрудники полиции. Возможно, что пожар начался по неосторожности. Владелец сгоревшего автосервиса говорит, что ничего не было застраховано - дело всей жизни надо начинать заново.

Ранее RUS TVNET сообщал, что около шести часов вечера в воскресенье, 12 ноября, пожарные получили вызов в Адажи, где открытым пламенем горели несколько соединенных вместе ангаров и пламя быстро распространялось.

На тушении было задействовано более 30 пожарных и восемь автоцистерн. Для координации работ на месте происшествия был создан оперативный штаб, в который вошли представители VUGD, полиции, скорой помощи и расположенных в ангарах предприятий.

Видео: Сюжет программы Degpunktā