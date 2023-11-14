Видео ⟩ Очевидцы рассказывают о трагической аварии под Марупе

Вечером в воскресенье, 12 ноября, серьезное столкновение автомобиля Mercedes-Benz и междугороднего автобуса унесло жизни двух человек. Пассажир автобуса Гатис и очевидец Вячеслав рассказали журналистам программы Degpunktā о том, что они пережили в роковую ночь.
Семнадцатилетний Гатис ехал в Кандаву на автобусе.
"Насколько я понял, автобус ехал по своей полосе. Встречная машина попыталась совершить обгон, но не успела завершить маневр. Произошло лобовое столкновение. В этот момент автобус попытался затормозить и съехать на обочину, но это не удалось. Затем, после столкновения, автобус скатился в кювет", - вспоминает Гатис.
В аварии погибли мужчина и женщина, обоим было около 35 лет. Вячеслав, который живет недалеко от места аварии, пошел узнать, нужна ли помощь.
"Не люблю такие зрелища... Ужас. Второго человека я там вообще не видел. Только водителя. Я увидел его лицо, и всю ночь не мог забыть".
Гатис сидел в самом конце автобуса. Он получил легкие травмы - сломан нос и прокушена губа. Парень вспоминает, что у других были более серьезные травмы - у женщины сломана рука, а у одного мальчика выбиты зубы.
"Каждую неделю здесь происходят несчастные случаи. Когда я еду на велосипеде в магазин или просто гуляю, я постоянно вижу разбросанные детали", - рассказал Вячеслав.
На вопрос почему так происходит он ответил, что "не обращают внимания на скорость - это одно. Во-вторых, они пытаются обогнать [других]. Я не знаю, куда спешат эти люди. Обычно вечером в воскресенье всем нужно вернуться в Ригу, на работу, потому люди попытаются сэкономить пять минут. И обгоняют там, где не следует. Зачем?! Вернитесь домой на пять минут позже - но вы будете живы", - добавил местный житель.
Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 67219765 или 110.
Ранее RUS TVNET сообщал, что в воскресенье, около 17:00 Государственная полиция получила информацию о том, что на дороге A10 в Салской волости Марупского края столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL, следовавший по маршруту Рига - Кулдига.
Водитель и пассажир автомашины погибли. Как сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте происшествия было обнаружено, что двое пострадавших оказались зажаты в автомобиле. Они были освобождены с помощью гидравлического инструмента.
В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей. Дети госпитализированы с относительно легкими травмами, взрослые в основном получили травмы средней степени тяжести. Травмы двух пострадавших были оценены как очень серьезные. Всего на месте работали 13 бригад медиков.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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