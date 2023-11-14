Видео ⟩ Очевидцы рассказывают о трагической аварии под Марупе

На вопрос почему так происходит он ответил, что "не обращают внимания на скорость - это одно. Во-вторых, они пытаются обогнать [других]. Я не знаю, куда спешат эти люди. Обычно вечером в воскресенье всем нужно вернуться в Ригу, на работу, потому люди попытаются сэкономить пять минут. И обгоняют там, где не следует. Зачем?! Вернитесь домой на пять минут позже - но вы будете живы", - добавил местный житель.

Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефону 67219765 или 110.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в воскресенье, около 17:00 Государственная полиция получила информацию о том, что на дороге A10 в Салской волости Марупского края столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz и автобус VDL, следовавший по маршруту Рига - Кулдига.

Водитель и пассажир автомашины погибли. Как сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), на месте происшествия было обнаружено, что двое пострадавших оказались зажаты в автомобиле. Они были освобождены с помощью гидравлического инструмента.

В результате ДТП пострадали 17 человек в автобусе, в том числе водитель. Они доставлены в больницы. Среди пострадавших трое детей. Дети госпитализированы с относительно легкими травмами, взрослые в основном получили травмы средней степени тяжести. Травмы двух пострадавших были оценены как очень серьезные. Всего на месте работали 13 бригад медиков.

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