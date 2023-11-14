На Кекавской окружной дороге на зимний сезон снижена разрешенная скорость движения

Это сделано в связи с прогнозами метеорологов о понижении температуры воздуха и переменчивых погодных условий.

Такая максимально разрешенная скорость на окружной дороге установлена до момента, пока не наступят постоянно благоприятные погодные условия, но не позже 15 апреля.

Как уже сообщалось, Кекавская окружная дорога обозначена дорожным знаком №552 "Скоростная дорога". Максимальная скорость движения по ней в летний сезон составляет до 120 километров в час, а в зимний сезон - 90 километров в час.

LVC призывает водителей выбирать скорость и стиль вождения, соответствующие погодным и дорожным условиям, и помнить, что дорожные условия могут быстро меняться. Особенно внимательными нужно быть на мостах и эстакадах, а также на дорогах, проходящих через леса или вдоль водоемов, где наиболее вероятно возникновение гололеда.

С 1 декабря автотранспорт должен быть оборудован зимними шинами.