Дзинтарс: собрать подписи за роспуск Сейма вряд ли удастся

Вероятность того, что на референдуме удастся собрать достаточно подписей для роспуска 14-го Сейма, очень и очень мала, заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.
По его мнению, сбор подписей за референдум выглядит больше как рекламный инструмент партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" перед выборами в Европарламент.
В то же время Дзинтарс допускает, что у избирателей Нацобъединения могут быть разные мнения по этому вопросу.
"Мы все же являемся заинтересованной стороной, речь идет в том числе и о наших мандатах, поэтому мы будем полностью уважать волю жителей", - заявил он.
С другой стороны, второй референдум - о введении института партнерства - Дзинтарс призывает поддержать. По его мнению, большинство Сейма, приняв законы о партнерстве, действовало вопреки мнению общества.
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