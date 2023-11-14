Дзинтарс: собрать подписи за роспуск Сейма вряд ли удастся

По его мнению, сбор подписей за референдум выглядит больше как рекламный инструмент партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" перед выборами в Европарламент.

В то же время Дзинтарс допускает, что у избирателей Нацобъединения могут быть разные мнения по этому вопросу.

"Мы все же являемся заинтересованной стороной, речь идет в том числе и о наших мандатах, поэтому мы будем полностью уважать волю жителей", - заявил он.

С другой стороны, второй референдум - о введении института партнерства - Дзинтарс призывает поддержать. По его мнению, большинство Сейма, приняв законы о партнерстве, действовало вопреки мнению общества.