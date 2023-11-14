Рейрс: политики ищут решения по поддержке заемщиков, поскольку банкам "прибыль застила глаза"

"Есть страны, например, Греция, где банки сами согласились снизить ставки кредитования, чтобы поддержать заемщиков и экономику. Но в Латвии этого не произошло, потому что банкам все затмила прибыль", - сказал политик.

Депутат напомнил, что в 2010 и 2019 годах государство оказало банкам очень значительную помощь, поэтому нынешнее отсутствие отзывчивости со стороны банков очень недальновидно.

Политик указал, что в 2010 году из Латвии уехало 180 000 человек, многие из них - из-за ипотечных кредитов.

"Конечно, их можно обвинить в том, что они взяли эти кредиты, будучи не в состоянии платить, но следует напомнить, что банки тоже раздавали эти кредиты налево и направо и вели себя откровенно безответственно. Однако, когда начался кризис, ответственность за ситуацию лежала в первую очередь на заемщиках, а государство должно было помогать банкам, а не людям. А что же банки? Они получали прибыль практически все время, за исключением короткого периода", - добавил Рейрс.