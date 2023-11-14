Рейрс: политики ищут решения по поддержке заемщиков, поскольку банкам "прибыль застила глаза"

Латвийские политики ищут решения для поддержки заемщиков, поскольку банкам "прибыль застила глаза", и сами они не думают о снижении ставок по кредитам, заявил в интервью Latvijas Avīze руководитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство").
"Есть страны, например, Греция, где банки сами согласились снизить ставки кредитования, чтобы поддержать заемщиков и экономику. Но в Латвии этого не произошло, потому что банкам все затмила прибыль", - сказал политик.
Депутат напомнил, что в 2010 и 2019 годах государство оказало банкам очень значительную помощь, поэтому нынешнее отсутствие отзывчивости со стороны банков очень недальновидно.
Политик указал, что в 2010 году из Латвии уехало 180 000 человек, многие из них - из-за ипотечных кредитов.
"Конечно, их можно обвинить в том, что они взяли эти кредиты, будучи не в состоянии платить, но следует напомнить, что банки тоже раздавали эти кредиты налево и направо и вели себя откровенно безответственно. Однако, когда начался кризис, ответственность за ситуацию лежала в первую очередь на заемщиках, а государство должно было помогать банкам, а не людям. А что же банки? Они получали прибыль практически все время, за исключением короткого периода", - добавил Рейрс.
Рейрс пообещал, что подобное не повторится. "Государство не допустит, чтобы люди оказались в ситуации, когда им придется не просто сокращать расходы, а отказываться от целых статей расходов, связанных с воспитанием детей, - сказал депутат, - Если мы ничего не сделаем, население будет страдать, и не исключена новая волна отъездов. Я не хочу этого допустить! Может быть, стоит хоть раз набраться смелости и отстоять интересы населения?"
По словам главы комиссии, уникальность латвийского ипотечного портфеля заключается в том, что банки практически не берут на себя предпринимательский риск, так как около 60%-70% кредитов гарантированы государством, при этом в Латвии самые высокие процентные ставки по ипотеке в Европе.
"Ставки по ипотеке в Латвии выше, чем на родине крупных банков, даже несмотря на государственные гарантии. Неужели никому не кажется, что здесь что-то не так?" - говорит Рейрс.
"Конечно, с точки зрения банков, проблемы нет, потому что жители Латвии и так отдадут последнюю рубашку, чтобы не остаться в долгах. Но последствия бездействия непредсказуемы для развития страны. Поэтому необходимо действовать!" - сказал глава комиссии.
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