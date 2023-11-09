"Они как будто в картеле": Рейрс о деятельности банков в сфере кредитования

Глава Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Янис Рейрс ("Новое Единство") сравнил деятельность банков Латвии в вопросах кредитования с картелем.
Говоря о ситуации, связанной с высокими выплатами, которые вынуждены платить ипотечные заемщики, Рейрс в интервью программе LTV "Утренняя панорама" заявил, что "мы спасали банки в 2010 и 2019 годах, а потом рисовались сценарии - если не спасешь, тогда произойдет это, тогда произойдет это".
"Мы спасали за счет жителей", - добавил Рейрс.
Он продолжил, что "хороший сценарий" не реализовался и ситуация не изменилась.
"Они как будто в картеле - все четверо говорят, что прекратят финансирование, это действительно похоже на картель", - сказал Рейрс, говоря о том, что банки неохотно кредитуют жителей.
Сегодня, 9 ноября, Сейм рассмотрит во втором чтении рассмотрит поправки к Закону "О защите прав потребителей", которые предназначены для защиты ипотечных заемщиков.
Сообщается, что государство могло бы поддержать тех ипотечных заемщиков, выплаты которых по кредиту превышают 20% их доходов, однако такая мера не будет распространяться на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от размера платежа по отношению к доходу.
После того как Сейм поддержит их и во втором чтении, над ними еще предстоит работать и комиссии, и принять Сейму в третьем, окончательном чтении.
Банк должен будет платить ипотечному заемщику комиссию в размере 30% от процентных платежей, рассчитанных за соответствующий квартал. Но такая комиссию не должна составлять более двух процентных пунктов от процентной ставки, определенной за период, с учетом того, что пониженная процентная ставка не должна быть ниже первоначальной ставки.
Ожидается, что поддержка будет оказываться тем потребителям, у которых последний платеж по ипотечному кредиту, рассчитанный в течение календарного месяца, превысит 20% совокупного среднемесячного чистого дохода потребителя (заемщика вместе с созаемщиком) за последние шесть месяцев.
Однако ограничение в 20% не распространяется на потребителей, в семьях которых, на момент подачи заявления о поддержке, есть ребенок в возрасте до 23 лет включительно.
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