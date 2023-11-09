"Они как будто в картеле": Рейрс о деятельности банков в сфере кредитования

Говоря о ситуации, связанной с высокими выплатами, которые вынуждены платить ипотечные заемщики, Рейрс в интервью программе LTV "Утренняя панорама" заявил, что "мы спасали банки в 2010 и 2019 годах, а потом рисовались сценарии - если не спасешь, тогда произойдет это, тогда произойдет это".

"Мы спасали за счет жителей", - добавил Рейрс.

Он продолжил, что "хороший сценарий" не реализовался и ситуация не изменилась.

"Они как будто в картеле - все четверо говорят, что прекратят финансирование, это действительно похоже на картель", - сказал Рейрс, говоря о том, что банки неохотно кредитуют жителей.

Сегодня, 9 ноября, Сейм рассмотрит во втором чтении рассмотрит поправки к Закону "О защите прав потребителей", которые предназначены для защиты ипотечных заемщиков.

Сообщается, что государство могло бы поддержать тех ипотечных заемщиков, выплаты которых по кредиту превышают 20% их доходов, однако такая мера не будет распространяться на семьи с детьми, которым поддержка может быть оказана независимо от размера платежа по отношению к доходу.