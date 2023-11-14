В Латвии начало работать новое приложение для заказа такси

Приложение доступно на платформах App Store и Google Play.

Как указал Том Абелтиньш, глава предприятия, предоставляющего услугу мобильного приложения, услуги Smile Taxi находятся в средней ценовой категории, в том числе цены выше, чем у приложения Bolt.

"Мы избрали такую стратегию так как работаем на основании самофинансирования, и наша услуга ориентирована на качественный опыт с момента осуществления заказа до конца поездки", - пояснил он.

Кроме того, глава предприятия отметил, что общий размер инвестиций в мобильное приложение может стать известен в марте будущего года.

Ранее в Латвии было зарегистрировано два мобильных приложения для заказа такси - Bolt и Forus Taxi, причем оба зарегистрирована в Эстонии.