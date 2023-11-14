Видео ⟩ В Шкиротаве с автоплаца украли BMW и сбежали. Госполиция комментирует

Полиция призывает откликнуться возможных свидетелей. Машину угнали 13 ноября в 16:40, угнанный автомобиль - BMW 530d с номерным знаком NR-3178.

Автомобиль был угнан в Риге по адресу: ул. Гранита, 2, и вор по той же улице на автомобиле направился в сторону Сауриеши. Контактная персона для свидетелей - Мартиньш (тел. 29417528), вознаграждение гарантировано. По указанному адресу находится автоплац "Авторынок". Также Sadursme.lv сообщил, что упомянутый мужчина приехал на автоплац на такси, а до этого якобы ограбил магазин Baltic Data.

Sadursme.lv выяснил у представителей автоплаца, что кража произошла во время тестовой поездки. Вор уехал на машине в тот момент, когда происходила сортировка документов. Правда, как отметил представитель автоплаца, никуда далеко угнать автомобиль не удалось бы, так как ключи от машины остались у него, а не у вора. По словам представителя автоплаца, топлива в машине хватило всего на 60 километров.

Портал TVNET связался и с Госполицией, чтобы выяснить более подробную информацию об этом случае.

Вчера около пяти часов вечера в Госполицию поступила информация о том, что в Риге на ул. Гранита угнали легковой автомобиль. Госполиция установила личность предполагаемого виновного мужчины, начат уголовный процесс, и сейчас продолжается активная работа.