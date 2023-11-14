Армия Израиля взяла под свой контроль парламент Газы

Армейские подразделения "заняли парламент ХАМАС, здание правительства, штаб-квартиру полиции ХАМАС и инженерный факультет, служивший институтом производства и разработки оружия", - заявили в израильской армии.

В заявлении говорится, что "правительственные учреждения террористической организации ХАМАС использовались в военных целях", в том числе для "учений в рамках подготовки к нападению на Израиль" 7 октября.

Как сообщалось ранее, 7 октября ХАМАС устроили резню в Израиле, убив более 1200 человек, абсолютное большинство из которых - гражданские лица. Еще около 240 человек, в том числе женщины, дети и старики, были захвачены террористами в заложники и вывезены в сектор Газа.

Израиль отреагировал на атаку ХАМАС, начав массовые бомбардировки сектора Газа, а позже развернул и наземную операцию, войдя глубоко в сектор Газа и осадив город Газа.

Власти подконтрольного террористам сектора Газа утверждают, что в результате израильских бомбардировок якобы были убиты по меньшей мере 11 000 человек, однако эти цифры, предположительно, завышены, учитывая дезинформацию, распространяемую до сих пор ХАМАС.