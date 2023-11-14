Видео ⟩ Мамыкин продолжает получать зарплату в госучреждении Латвии

"Я по-прежнему числюсь пресс-секретарем VDI Латвии, поскольку, когда меня два года назад по распоряжению премьер-министра [Кришьяниса] Кариньша противозаконно уволили, дело до сих пор рассматривает суд. Я уже два года, даже больше, ежемесячно получаю зарплату от трудовой инспекции, что является серьезным подспорьем для меня и моей семьи", - говорит сам Мамыкин.