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Видео ⟩ Мамыкин продолжает получать зарплату в госучреждении Латвии

rus.tvnet.lv
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Андрей Мамыкин
Андрей Мамыкин Фото: Zane Bitere/LETA

Бывший политик Андрей Мамыкин, который теперь сбежал в Россию и там занимается распространением кремлевской пропаганды, по-прежнему получает в Латвии зарплату в Государственной инспекции труда (VDI), сообщают TV3 Ziņas.

Андрей Мамыкин успел проработать в VDI в качестве пресс-секретаря только две недели.

"Я по-прежнему числюсь пресс-секретарем VDI Латвии, поскольку, когда меня два года назад по распоряжению премьер-министра [Кришьяниса] Кариньша противозаконно уволили, дело до сих пор рассматривает суд. Я уже два года, даже больше, ежемесячно получаю зарплату от трудовой инспекции, что является серьезным подспорьем для меня и моей семьи", - говорит сам Мамыкин.

Сколько точно Мамыкин получил за это время, в трудовой инспекции не раскрыли, но, по подсчетам "Новостей" на телеканале TV3, это может составить почти 20 тысяч евро.

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