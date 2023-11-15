Эксперт: нет признаков, что захвата парламента Газы будет достаточно

Комментируя инцидент, когда российским пранкерам удалось поговорить с тогдашним премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, Буковскис отметил, что Кариньш не первый и не последний министр, который оказался в такой ситуации.

"Вопрос, конечно, в том, как работают офис и советники, что такие ситуации могут случиться", - сказал Буковскис.

Жанета Озолиня прокомментировала новое польское правительство, заявив, что от него не стоит с самого начала ожидать кардинальных и резких перемен.

"Понимая, что идеологически новое правительство будет отличаться от предыдущего, я думаю, что будет такая "пошаговая" политика, оценивая и реакцию общества", - сказала Озолиня.

По поводу происходящего на Ближнем Востоке Буковскис высказал следующее мнение: "О том, что ХАМАС использует больницы как места для организации своей военной деятельности, было известно еще до всего этого. [...] Я думаю, что ХАМАС осознает, что Израиль слишком сильный противник, поэтому они используют все, что могут".

Озолиня заявила, что очень сложно найти простые и быстрые решения в сложной и запутанной ситуации Израиля и ХАМАС.

"В одиночку ООН с этим справиться не сможет, потребуется участие крупных держав, неправительственных организаций, а также давление международного сообщества", - сказала политолог.

Буковскис не считает, что захвата парламента Газы достаточно, поскольку парламент на данный момент представляет собой всего лишь захваченное здание.