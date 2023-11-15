В больницах быстро распространяется Covid-19

Почти никто из тех, у кого диагностирована инфекция, не прошел повторную вакцинацию. Несмотря на то, что вакцина бесплатна и доступна каждому, интерес среди населения невелик.

Поэтому больницы уже рассматривают различные варианты работы, если число пациентов с Covid-19 вновь станет критическим. Инфекционист Уга Думпис отмечает, что пик заболеваемости Covid-19 впереди и, скорее всего, совпадет с эпидемией гриппа.

Руководитель хирургической клиники больницы Страдиня Янис Гардовскис говорит, что Covid-19 "вновь заявляет о себе, меняется, становится другим". Пациенты и персонал заражаются и болеют очень часто.

По наблюдениям врачей Рижской Восточной больницы, в этом нередко виноваты родственники, которые приходят навестить больных и приносят вместе с соком и мандаринами инфекцию.

Поэтому врачи призывают всех, у кого есть кашель, насморк и другие признаки инфекции, не навещать своих близких в больницах.

"Кашляют, чихают, приходят с насморком. Приводят маленьких детей, которые больны. Нередко заносят инфекцию тяжело больному близкому человеку. У нас уже было несколько таких вспышек и в отделении внутренних болезней, и в хирургическом отделении", - говорит руководитель клиники неотложной медицины Восточной больницы Алексей Вишняков.

Вызванный омикрон-штаммом и другими подвидами Covid-19 не имеет большого клинического значения, но приводит к проблемам у больных и пожилых людей.

Вакцины, которые люди получили 2-3 года назад, не предотвращают заболевание.

"В прошлом году у нас было две волны одновременно - грипп и Covid-19, и это осложнило работу больницы", - отмечает Уга Думпис. В прошлом году эпидемия гриппа началась неожиданно рано - в декабре. В этом году она прогнозируется в январе.