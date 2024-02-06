Видео ⟩ Программа: покупатель возмутился качеством сока в магазине

"Купил сок Cido со вкусом летних ягод. Однако, изучив состав, я пришел к выводу, что там 15% яблочного сока, 0,1% малинового и 0,1% клубничного. Тогда возникает вопрос, а зачем надо вводить покупателя в заблуждение, утверждая, что содержание сока не менее 15%, а те же 15% - это яблочный сок? Почему бы просто не сказать, что это яблочный сок? А еще, насколько я знаю, яблоко - это не ягода, но на упаковке яблока нет", - говорит возмущенный зритель Бруно.

Представитель продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Эйклонс, выделяет три вида напитков - сок, в котором высок процент сока фруктов, ягод и овощей, нектар, в котором этот процент немного ниже, но все же значителен, и третий тип, о котором упомянул зритель Bez Tabu.

Марис Эйклонс, однако, похвалил производителя за такой высокий процент яблочного сока, а не только воды с различными ароматизаторами и красителями. А в конкретном случае никаких отклонений и нарушений не констатировано.

Название же можно рассматривать как маркетинговый трюк, отметил эксперт.

"Конкретный продукт, который вызвал путаницу, - это не сок, а сокосодержащий напиток, обогащенный витаминами A, D и E. Часть названия Vasaras ogu mix ("Летний ягодный микс") в данном случае описывает вкусовой профиль сокосодержащего напитка, который обеспечивается всеми ингредиентами, использованными при производстве напитка - концентрированным яблочным, клубничным и малиновым соком, ароматизаторами и другими ингредиентами", - подчеркнули в компании Cido Grupa.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu