Российская делегация отправилась в Северную Корею

Визит состоялся менее чем через неделю после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что связи между Пхеньяном и Москвой "растут и опасны".

По сообщению официального информационного агентства Северной Кореи KCNA, делегация прибыла в Пхеньян во вторник, 14 ноября, чтобы обсудить "сотрудничество в сфере торговли, экономики, науки и технологий".

И на Россию, и на Северную Корею наложены международные санкции. На Россию - за вторжение в Украину, а на Северную Корею - за разработку ядерного оружия и ракетных программ.

Южная Корея обвиняет Пхеньян в поставке Москве более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине. Сеул утверждает, что Северная Корея получила взамен помощь в области военных спутниковых технологий. Дипломаты G7 на прошлой неделе осудили сделки по поставкам оружия, призвав Северную Корею и Россию "немедленно прекратить всю подобную деятельность".

Сотрудничество между двумя странами активизировалось после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина в сентябре. Перед этим саммитом Ким заявил, что отношения с Москвой являются для него "приоритетом номер один".

На фото, опубликованных агентством KCNA, видно, как российская делегация возлагает венок к комплексу памятников в Пхеньяне, где находятся гигантские статуи бывших диктаторов Северной Кореи.

Как сообщает KCNA, в одном из крупнейших столичных отелей состоялся прием, на котором стороны договорились "продолжать восстанавливать двусторонние отношения во всех сферах и выводить их на новый, более высокий уровень".

Аналитики полагают, что Россия и Северная Корея хотят подчеркнуть свое растущее сотрудничество, несмотря на критику остального мира.