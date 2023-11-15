Массовое мошенничество: преступники выдают себя за президента в соцсетях

По данным центра, мошенники в своей деятельности используют имена все более известных общественных деятелей -

от звезд спорта и эстрады до премьер-министров и президентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, в том числе Гитанаса Науседы, Эдгара Ринкевича и Алара Кариса.

"Включение имен высокопоставленных чиновников в кампании по дезинформации и дискредитации стало проблемой национальной безопасности и международной репутации. Социальные сети фактически не мешают преступникам выдавать себя за крупные бренды, такие как Ignitis или Orlen, использовать фото и видео лидеров стран", - сказал Виктор Даукшс, генеральный директор Debunk.org.

"Учитывая, что в следующем году в Литве состоятся целых три голосования, нам придется считаться с угрозами со стороны недружественных Литве сил", - сказал он.

По словам эксперта, мошенники становятся все более изобретательными, манипулируя не только фотографиями, но и видео, например, с помощью технологий искусственного интеллекта Deep Fake.