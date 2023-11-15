Массовое мошенничество: преступники выдают себя за президента в соцсетях

В начале года началась массированная информационная атака с использованием фейковых данных, которая затронула страны Балтии и Польшу. Ее цель - вымогательство денег у граждан, сообщает центр анализа дезинформации Debunk.org.
По данным центра, мошенники в своей деятельности используют имена все более известных общественных деятелей -
от звезд спорта и эстрады до премьер-министров и президентов Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, в том числе Гитанаса Науседы, Эдгара Ринкевича и Алара Кариса.
"Включение имен высокопоставленных чиновников в кампании по дезинформации и дискредитации стало проблемой национальной безопасности и международной репутации. Социальные сети фактически не мешают преступникам выдавать себя за крупные бренды, такие как Ignitis или Orlen, использовать фото и видео лидеров стран", - сказал Виктор Даукшс, генеральный директор Debunk.org.
"Учитывая, что в следующем году в Литве состоятся целых три голосования, нам придется считаться с угрозами со стороны недружественных Литве сил", - сказал он.
По словам эксперта, мошенники становятся все более изобретательными, манипулируя не только фотографиями, но и видео, например, с помощью технологий искусственного интеллекта Deep Fake.
В Литве мошенники уже использовали изображения более 20 политиков, журналистов и других общественных деятелей. По данным центра, в ноябре активность мошенников возросла. Они использовали как минимум 124 профиля и 119 фейковых сайтов.
Эти профили распространили в Facebook 1144 фейковых реклам, которые увидели несколько миллионов пользователей соцсети.
Debunk полагает, что эта кампания по дезинформации отразится на статистике мошенников.
Например, в первом полугодии этого года в Латвии мошенникам удалось украсть у жителей 3,5 миллиона евро, а в Литве только за третий квартал - на 2 миллиона евро.
Большинство фейковых профилей пытаются выдать себя за известные медиаканалы или крупные компании. По данным Debunk.org, несмотря на то, что власти активно пытаются связаться с материнской компанией Facebook Meta, атаки мошенников остановить практически невозможно.
По мнению эксперта, чтобы защититься от дезинформации и мошенников в социальных сетях, необходимо крайне критично оценивать увиденный в социальных сетях контент, проверять, не является ли профиль фейковым. В случае подозрения в мошенничестве рекомендуется обратиться в правоохранительные органы.
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