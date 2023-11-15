Видео ⟩ Автомобиль CityBee попал в серьезную аварию под Олайне, пострадали 3 человека

Видео: Авария под Олайне

На видеозаписи видно, что белый Volkswagen, скорее всего, врезался в дерево и получил серьезные повреждения. На боку автомобиля виднеется наклейка CityBee.

Видно также, что на месте происшествия находится один наряд полиции без опознавательных знаков и две бригады Службы неотложной медицинской помощи.

В полиции сообщили, что сегодня, 15 ноября, поступил звонок из Яунолайне, где произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель Volkswagen T-ROC вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, которые с травмами доставлены в медицинское учреждение. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.

В компании CityBee подтвердили, что их машина попала в аварию.

"Мы можем подтвердить, что утром 15 ноября этого года клиент, управлявший автомобилем CityBee, попал в дорожно-транспортное происшествие. Прежде всего, мы шокированы и опечалены этим ДТП, но самое главное - что люди в машине живы", - сказали в компании.