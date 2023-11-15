Видео ⟩ Автомобиль CityBee попал в серьезную аварию под Олайне, пострадали 3 человека

Каршеринговый автомобиль компании CityBee разбился на трассе между Олайне и Яунолайне, следует из видео очевидца, опубликованного на Sadursme.lv.
Видео: Авария под Олайне
На видеозаписи видно, что белый Volkswagen, скорее всего, врезался в дерево и получил серьезные повреждения. На боку автомобиля виднеется наклейка CityBee.
Видно также, что на месте происшествия находится один наряд полиции без опознавательных знаков и две бригады Службы неотложной медицинской помощи.
В полиции сообщили, что сегодня, 15 ноября, поступил звонок из Яунолайне, где произошло дорожно-транспортное происшествие - водитель Volkswagen T-ROC вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, которые с травмами доставлены в медицинское учреждение. В полиции выясняют обстоятельства происшествия.
В компании CityBee подтвердили, что их машина попала в аварию.
"Мы можем подтвердить, что утром 15 ноября этого года клиент, управлявший автомобилем CityBee, попал в дорожно-транспортное происшествие. Прежде всего, мы шокированы и опечалены этим ДТП, но самое главное - что люди в машине живы", - сказали в компании.
"Во время этого бронирования система обнаружения превышения скорости срабатывала дважды. Примерно в 1:30 клиентке поступил автоматический звонок, и скорость была снижена. Утром в 9:31 мы вручную проинформировали ее о повторном превышении скорости. В 9:39 наша система зафиксировала отключение IoT-устройства. По данным нашей системы, перед аварией автомобиль двигался со скоростью около 100 км/ч в месте, где разрешена скорость 30 км/ч. В 9:45 нашему колл-центру удалось дозвониться до клиентки, но она не могла говорить. Наши коллеги немедленно выехали на место происшествия, где уже работали медики и пожарные", - сказано в сообщении компании.
По данным системы CityBee, до этого инцидента клиент при использовании сервиса компании не допускал каких-либо серьезных нарушений.
"В связи с продолжающимся расследованием мы не можем предоставить более подробную информацию об обстоятельствах происшествия. Мы тесно сотрудничаем с полицией и предоставляем всю необходимую информацию для содействия расследованию. В соответствии с нашими внутренними процедурами профиль клиента был немедленно заблокирован. Мы выступаем за ответственное и безопасное вождение и стремимся пропагандировать ответственное и безопасное вождение. Мы благодарны большинству наших клиентов, которые являются ответственными водителями и соблюдают правила дорожного движения. Они заботятся о своей безопасности и здоровье других", - заявили в компании.
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