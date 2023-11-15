Видео ⟩ Протиснулся между фурами: курьер едва не стал причиной аварии

На видео видно, как курьер Venipak едет по Бауском шоссе с включенными аварийными сигналами и обгоняет одну за другой другие машины. Самая опасная ситуация возникает, когда курьер пытается протиснуться между двумя грузовиками.

Исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня рассказала порталу TVNET: "Venipak уже знает об этих случаях, и принимаются все необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторились.

Мы приносим извинения всем, кто участвовал в событиях, и подтверждаем, что мы начали расследование каждого случая.

Мы постоянно работаем, чтобы не допускать подобных ситуаций. Создаем различные инициативы, например, создана специальная "Академия курьеров" для обучения новых курьеров, в том числе нормам поведения на дороге и взаимодействия с клиентами.

Во-вторых, разработаны правила внутреннего распорядка, которые предусматривают, что водители или курьеры представляют компанию, поэтому необходимо соблюдать как правила дорожного движения, так и ряд других норм. Мы осуждаем агрессивное вождение в любых условиях, создающих угрозу как самому курьеру, так и другим участникам дорожного движения. Это неприемлемо, и с водителем уже проведен серьезный разговор".

"Мы хотели бы поблагодарить тех жителей, которые уже сообщают о подобных случаях, чтобы Venipak могла улучшить качество своей работы, доставляя посылки не только вовремя, но и безопасно. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, - заключила Санита Берзиня.

Reku vakardien no agra rīta pie Baldones pagrieziena.. tā braukšanas kultūra tiem busiem nav pieņemama! Policijai būtu jārīkojas pēc šādiem videoreģistratoru iesniegumiem(!) pic.twitter.com/qDNyMHOjnr — Jānis Elsts (@Elsts) November 15, 2023