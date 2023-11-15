В Латвии закроют некоторые тюрьмы, а в Латгале построят новую

В октябре был заложен первый камень в фундамент новой Лиепайской тюрьмы, что позволит закрыть существующую тюрьму в другой части города.

Новая тюрьма будет рассчитана на 1200 человек, что составляет почти половину от нынешнего числа осужденных в Латвии и более трети от общего числа заключенных. В настоящее время в Латвии насчитывается 3200 заключенных, сказала Кипена.

После строительства Лиепайской тюрьмы будет пересмотрена существующая система, и, вероятно, некоторые из наиболее устаревших тюрем будут закрыты. В настоящее время проводится оценка, чтобы определить, какие тюрьмы могут быть закрыты.

В середине следующего года Минюст представит правительству доклад о тюрьмах, которые будут закрыты, и о дальнейшем развитии пенитенциарной системы.

Кипена считает, что потребуется еще одна новая тюрьма, скорее всего, в Латгальском регионе.

"После строительства Лиепайской тюрьмы будет охвачен Курземский регион, а в Латгальском регионе в настоящее время две тюрьмы - Екабпилсская и Даугавгривская, где инфраструктура не соответствует требованиям", - сказала представитель Минюста. По не мнению, было бы хорошо иметь в Латвии две крупные региональные тюрьмы.

Минюст рассматривает все возможные варианты размещения новой тюрьмы, и не исключено, что она может быть построена на месте существующей.

"Главное, чтобы участок земли был нужного размера, конфигурации и имел подходящее географическое расположение", - добавила Кипена.

В настоящее время еще не решено, где в будущем будут содержаться женщины. "Было бы хорошо иметь отдельную тюрьму, но мы еще посмотрим", - добавила представитель Минюста.